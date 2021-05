El italiano Alberto Bettiol (EF Education Nippo) se ha impuesto en solitario en la etapa 18 del Giro de Italia disputada entre Rovereto y Stradella, la más larga de la presente edición con 231 kilómetros de recorrido. Jornada de máxima tranquilidad en el pelotón, que rodaba a más de 20 minutos del ciclista transalpino cuando éste llegó a meta.

Bettiol alcanzó al francés Remi Cavagna, quien marchaba escapado a 6,8 kilómetros de meta, le superó y marchó victorioso hasta la meta de Stradella, donde levantó los brazos con un tiempo de 5h.14.44, con 17 segundos sobre su compatriota del Cofidis Simoni Consonni.

“��️ The breakaway, the attack, the solo last km of @AlbertoBettiol in Stradella.



��️ La fuga, l'attacco, l'ultimo chilometro solitario di @AlbertoBettiol a Stradella.



Powered by @supersapiensinc #Giro pic.twitter.com/GgsTVPu3ox“