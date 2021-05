Debería haber sido la etapa reina del Giro de Italia, pero finalmente la jornada se tuvo que recortar por las condiciones climatológicas sin el Passo Fedaia (la conocida Marmolada) ni el Pordoi. Varios ciclistas se habían quejado por el intenso frío y la presencia de nieve, entre ellos, Egan Bernal y la organización decidió de mutuo acuerdo reducir la jornada.

El Passo Giau (Cima Coppi) volvió a presenciar la enésima exhibición de Egan Bernal. Tras la selección que generó el Education First para reducir la diferencia con los escapados, el ciclista colombiano decidió abrir paso, a 22 kilómetros de meta, dejando sentados a sus rivales más inmediatos. El corredor del Ineos-Grenadiers no ha venido a especular, sabe que es el escalador más fuerte y no quería perder una oportunidad única para afianzar su liderato. Se ensaña una vez más con sus competidores.

Majestuoso ataque para refrendar que su victoria en el Tour de Francia no era un caso aislado. Su talento y nivel mostrados en esta edición del Giro de Italia son indescifrables. No tiene techo ni límite este joven corredor de Zipaquirá. Es la superioridad más absoluta vivida en años hasta el punto que ha podido recrearse en el triunfo: se ha quitado el chaleco en los metros finales para lucir la maglia rosa. “Es una gran victoria. No todos los días ganas una etapa con la maglia rosa”, reconocía emocionado.

Simon Yates, la decepción de la jornada La decepción de la jornada fue Simon Yates. El golpe de pedal que exhibió en el Monte Zoncolan hacía presagiar que hoy mostraría sus armas, pero sus condiciones físicas han dejado claras que no está para disputar el liderato del Giro de Italia, dejándose dos minutos treinta y siete segundos en la línea de meta de Cortina d´Ampezzo. El principal favorito antes del inicio de la Corsa Rosa desperdicia prácticamente todas sus posibilidades para destronar al corredor colombiano. A esto, hay que añadir la pájara de Remco Evenepoel que, tras perder veinticuatro minutos, ha dado por cerrado su pelea por el podio de la ronda italiana. Entendíamos que su rendimiento no era el adecuado, pero un servidor no esperaba que perdiera tanta minutada y estuviera tan alejado de los favoritos. Esto viene a demostrar que una buena preparación implica coger la forma en competición y se antojaba difícil mantener la experiencia de Bernal sin esa consistencia que genera estar presente en las pruebas. Su impericia en vueltas de tres semanas también es un valor diferencial a tener en cuenta. Hay que aceptar que el amo y señor de la carrera es Egan Bernal y su supremacía en la carrera es evidente. Solo se acercaron Damiano Caruso y Romain Bardet (por primera vez ha aparecido el corredor francés) a veintisiete segundos. El triunfo del ciclista colombiano ha asaltado la general, aumentando la diferencia entre el primero y segundo clasificado (Damiano Caruso), pero el ciclismo es un deporte que, hasta que no rebases la meta, no se puede dar por cantada la victoria. En definitiva, el Giro de Italia no puede darse por cerrado porque cualquier caída o desfallecimiento puede dar al traste con todo el trabajo logrado anteriormente.