La etapa reina del Giro de Italia 2021 no será tal y como había sido diseñada. La mala climatología ha llevado a la organización de la ronda italiana a recortar la jornada, dejándola en 155 kilómetros y eliminado el paso por la Marmolada y el Pordoi.

La etapa, que sí mantiene la subida al Giau, nueva 'cima Coppi' de este Giro, y la bajada final hacia Cortina d'Ampezzo, arrancará con retraso entre la sorpresa de algunos corredores, que sí apostaban por mantener el recorrido de la etapa, pese al mal tiempo, como confirmó el ciclista italiano Damiano Caruso en Eurosport.

“The route of today’s stage has been shortened. The new start will be given at 11:30.



Il percorso della tappa di oggi è stato accorciato. La partenza sarà posticipata alle 11.30.#Giro“