Alberto Bettiol puso el picante y el atractivo a una jornada irrelevante para la clasificación general del Giro de Italia, la más larga de la Corsa Rosa (231 kilómetros). El corredor italiano demostró sus grandes dotes ciclistas, a pesar de su juventud y supo dosificarse en la parte final con varias cotas para superar con autoridad a Remi Cavagna, que había lanzado instantes antes un ataque en solitario. El ciclista de Poggibonsi remató la fuga con solvencia en la línea de meta de Stradella.

A sus 27 años, el ciclista del Education First logra su primera victoria profesional en una gran vuelta y la tercera de su carrera. No ha tenido demasiado suerte en el pasado y le ha costado alzar los brazos, a pesar de su gran talento. Su rendimiento en esta edición del Giro de Italia no es menospreciable y ha estado presente en varios momentos con los favoritos durante la alta montaña. Es un ciclista completo, que se defiende bien en la contrarreloj, con buena punta de velocidad y con explosividad cuando la carretera se empina.