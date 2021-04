El Bayern de Múnich ha hecho oficial la llegada de Julian Nagelsmann como su nuevo entrenador, a partir de la próxima temporada. Nagelsmann, actual técnico del Leipzig, se hará cargo del Beyrn el 1 de julio de 2021 y firma un contrato de cinco años, hasta el 30 de junio de 2026., según desvela el comunicado del equipo germano.

La llegada de Nagelsmann se produce después de que el Bayern aceptara la petición de Hansi Flick, su actual entrenador, para rescindir su contrato el 30 de junio de 2021, dos años antes de su fecha de vencimiento original. La prensa alemana da por hecho que Flick se convertirá en seleccionador germano en sustitución de Joachim Low tras la Eurocopa.

Poco después de este anuncio, el Leizpig también ha confirmado la salida de Nagelsmann al terminar esta temporada.

“Julian #Nagelsmann to leave #RBLeipzig at the end of the 2020/21 season.



The 33-year-old will then take on a role as the new head coach of @FCBayernEN as of 1st July 2021. pic.twitter.com/SPx6wWkhGI“