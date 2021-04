Juan Ayuso (Jávea, España, 2002) es el nombre del momento del ciclismo nacional. Con sus victorias en el Trofeo Piva y el Giro de Belvedere, ambas carreras de gran prestigio en la categoría Sub-23, ha demostrado que es el ciclista español con mayor proyección de futuro. El corredor valenciano, cedido por el UAE al Team Colpack Ballan italiano, atiende a RTVE desde Bérgamo para conocer sus primeras impresiones del inicio de la temporada. El pasado año firmó con el UAE Team Emirates hasta 2025, con el objetivo de debutar en la máxima categoría del ciclismo mundial a partir de julio con tan solo 18 años. “Es increíble, el saber que se va a realizar un sueño hasta se me eriza la piel a día de hoy”, señala a RTVE.

¿Qué ha supuesto para ti vencer con solvencia en el Trofeo Piva y el Giro de Belvedere, dos carreras de gran prestigio Sub-23?

Estoy muy contento. Son las dos primeras que gano con un plantel más internacional con los mejores del mundo en el campo Sub-23. Son mis dos grandes victorias. Estoy muy feliz y muy orgulloso. Todo el trabajo está dando sus frutos. Me alegra ver que las cosas estén saliendo bien y que voy por el camino correcto.

Tienes todavía 18 años. ¿Te veías capacitado ya para ganar con una autoridad incontestable?

Yo sabía que llegaba bien, que lo podía hacer bien, pero hasta no lo haces, no te lo esperas. Sabía que tenía opciones, pero ganar con la autoridad que lo he hecho, llegando en ambas solo, era una cosa que antes de empezar no la planteaba.

¿Te ha sorprendido a ti mismo?

Sí, sabía que tenía opciones, pero poder enlazar las dos seguidas, ganando, la verdad que estoy muy contento y es una grata sorpresa.

Estas victorias vienen a refrendar el gran rendimiento que mostraste en la Semana Coppi e Bartali, aguantando con los mejores. ¿Esta demostración de fuerza -con equipos World Tour- ha servido de punta de lanza para dejar claro que puedes dar el salto al circuito profesional?

Eso es, al fin y al cabo, verme también con los profesionales, me viene muy bien a nivel mental, me da un plus de confianza tremendo. El verme en la segunda etapa en la fuga, pensando que podía ganar la etapa, fue algo muy bueno, que da muchísima confianza. Luego, durante toda la semana, fui un poco a más, con más confianza, mi estado físico también mejoró, me encontraba cada día mejor y en las dos últimas etapas hice una gran actuación. Es algo que también me da mucha ilusión para seguir trabajando porque sé que ya me he podido medir con grandes profesionales y ya he podido ver que estoy con ellos.

¿Cómo fueron esas sensaciones al terminar la Semana Coppi e Bartali midiéndote codo con codo con los profesionales?

Soy una persona bastante tranquila y, evidentemente estaba muy contento, pero en mí no ha cambiado mucho, sigo igual, sigo entrenando como lo hacía antes y sigue todo igual.

El pasado año firmaste con el UAE Team Emirates hasta 2025. ¿Se sabe cuándo te incorporarás a la escuadra de Emiratos Arabes?

“La incorporación a UAE Team Emirates será en torno a mediados de julio o finales de agosto y será hasta final de año“

Es algo que estamos planteando ahora mismo. Estamos viendo cu ál es el mejor calendario para mí, en torno a mediados de año. No te sé concretar las fechas porque ni siquiera nosotros lo sabemos, queremos ver cómo yo sigo evolucionado y depende cómo yo me sienta y cómo me vea, decidiremos hacer un tipo de calendario u otro. La incorporación a UAE Team Emirates será en torno a mediados de julio o finales de agosto y será hasta final de año. Lo que sí puedo decir es que correré bastante con UAE, no haré solo una o dos carreras, sino correré bastante, pero no sé decir las carreras que haré porque no lo sé ni yo.

¿Has hablado estos días con el manager general, Joxean Fernández Matxin?

Eso es, con Matxin estoy en contacto casi constantemente. Cuando voy a competir siempre charlamos y, si tuviera un problema o necesitara ayuda en algo, siempre es Matxin al que acudo. Con Matxin tengo una gran relación, sin duda.

¿Estas victorias italianas pueden adelantar tu paso al UAE Team Emirates?

Sí, sin duda, esto a los directores del UAE les ha gustado mucho. Están muy contentos con mi rendimiento, con como estoy progresando y esto ha hecho que tengan un poco más de ganas de que llegue el momento y de que termine pasando.

Aunque es pronto para preguntarlo, pero ¿qué rol crees que vas a tener en el UAE Team Emirates?

Sí, es muy pronto para saber exactamente, pero Matxin es una persona que solo piensa en ganar y quiere que mi mentalidad no se pierda porque yo también soy una persona muy competitiva y quiere que la siga teniendo y la mantenga. En muchas carreras, me tocará trabajar porque tenemos a los mejores corredores del mundo, pero también intentaremos buscar un poco mi espacio para que yo pueda seguir progresando y seguir mejorando.

¿Con Pogacar en el futuro? Has fichado por un equipo donde sobresale el nombre de Tadej Pogacar siendo muy joven. ¿Piensas que puedes tener ese espacio para progresar y demostrar tus dotes como ciclista? “Voy a tener un espejo al cual mirar, al cual intentar seguir un poco sus pasos y el cual aprender. Estoy con mucha ilusión de poder empezar y acudir a carreras con Tadej y con aprender de él.“ Sí, sin duda, yo creo que seguro que encontraremos un buen equilibro. Está claro que Tadej es el mejor corredor en activo que hay y, entonces sin duda, en varias carreras tenga que trabajar para él, pero también encontraremos mi equilibrio. Matxin es algo que de verdad quiere, que yo siga progresando y que siga con esa mentalidad ganadora y me dará ese espacio para progresar y en algunas carreras, no digo que el equipo trabaje para mí, pero si que me deje un poco más de libertad para saber hasta dónde puedo llegar. Por el contrario, ¿crees que puede ser positivo fichar por un equipo donde podemos decir que está el mejor ciclista del momento? Sí, sin duda, yo estoy muy contento porque, al fin y al cabo, dentro del equipo voy a tener un espejo al cual mirar, al cual intentar seguir un poco sus pasos y el cual aprender. Estoy con mucha ilusión de poder empezar y acudir a carreras con Tadej y con aprender de él. El ciclismo español comienza a ver en ti uno de los baluartes del futuro. ¿Te genera presión o no va contigo? Está claro que la presión sí que se siente, está ahí, sé que hay mucha gente que tiene las esperanzas depositadas en mí, y eso sí que se siente, pero como te comentaba, me considero una persona tranquila, entonces puedo decir, que no me afecta mucho, sé llevarlo la verdad, en mi entorno estamos tranquilos, voy un poco a lo mío, pero sin duda, esa presión y esas expectativas las utilizo también como motivación, porque si están ahí es por algo e intento usar el lado bueno solo, pero no me dejo llevar por los elogios y creerme más de lo que soy. ¿Cómo te definirías como corredor? Es algo que creo que aún no estoy definido porque tengo que seguir un poco progresando, pero sin duda, es en la subida donde mejor me defiendo. Necesito ver un poco en qué tipo de corredor me voy a convertir, si en un corredor de puertos más largos o en cambio un corredor con más de punch y en puertos más cortos y explosivos. Ahora mismo, me defiendo un poco en los dos, me siento cómodo en los dos, pero yo creo que, con el tiempo, me iré especializando más en uno. ¿Donde te gustaría enfocar tu carrera como ciclista? ¿A las grandes vueltas, carreras de una semana o las clásicas? ¿Dónde piensas que puedes ofrecer el máximo? “Es mi sueño intentar hacerlo bien en las carreras de tres semanas porque, básicamente, cuando yo empecé, las carreras que yo veía. Mi mayor sueño, yo creo, que es el Tour de Francia. Al fin y al cabo, cuando yo empecé con la bici, yo veía a Contador en el Tour“ Yo creo que está claro que decir grandes vueltas no puedo decirlo libremente porque nunca he corrido tres semanas y eso hasta que no se haga no lo sabes, pero sin duda, sí que es mi sueño intentar hacerlo bien en las carreras de tres semanas porque, básicamente, cuando yo empecé, las carreras que yo veía y las que me hacían levantarme del sofá y me llenaban de ilusión eran el Tour de Francia y la Vuelta a España. Son mi sueño, ojalá algún día pueda estar en esas carreras con los mejores. Intentaré rendir en las grandes vueltas, pero sin olvidar de que hay carreras de un día que son importantes y pueden venir bien, como la Lieja-Bastoña-Lieja, que son carreras de gran importancia y ojalá pueda estar con los mejores allí.

El sueño del Tour ¿Cuál sería tu mayor sueño de victoria? Mi mayor sueño, yo creo, que es el Tour de Francia. Al fin y al cabo, cuando yo empecé con la bici, yo veía a Contador en el Tour y el Tour es el Tour y es mi mayor sueño. Sé que es algo dificilísimo, pero los sueños están ahí y ojalá se cumplan. ¿Tu objetivo, entonces, va a ser intentar enfocar tu carrera en las tres grandes vueltas y pelear por ese sueño? El objetivo es ese, pero a día de hoy, me quedan bastantes pasos por dar, tengo que seguir progresando, me queda mucho camino por recorrer, y ojalá algún día, dentro de aquí en dos, tres o cuatro años, pueda estar allí e intentar sacar el mejor resultado. En ese sentido, ¿te ves más en un perfil con galones de líder que de gregario, verdad? Sí, en un futuro, yo espero. Tengo una mentalidad muy competitiva y ojalá pueda estar liderando al equipo en una gran vuelta e intentar conseguir el mejor resultado, pero quedan muchos pasos por dar, queda un trayecto muy largo por recorrer, hay que hacer mucho trabajo, pero ojalá me pueda convertir en un gran líder y conseguir muchas victorias. ¿Quién es tu principal referente y tus principales asesores? Como referente, a día de hoy, me intento fijar un poco en todos porque hay que seguir aprendiendo de todos y de cada corredor puedes sacar lecciones pequeñas. Cuando era pequeño, Contador era el referente español que lo estaba reventando en ese momento, junto con Valverde y 'Purito', eran los tres mis grandes ídolos de pequeño. Pero, como te digo, a día de hoy, intento fijarme en todos los corredores y ver qué hace cada corredor para mejorar e intentar, si hacen cosas, copiarlo. Creo que es la mejor forma para seguir progresando. Respecto a los asesores, tanto en el equipo, está Matxin, que me ayuda mucho, mi entrenador, Iñigo San Millán, que también es una gran persona que me ayuda, no solo en lo físico, sino también a crecer como persona. Y sin duda, mis padres, que siempre están ahí. ¿Por qué desde hace unos años cuesta que salgan estrellas del ciclismo español? “Venimos de una generación que ha sido una generación de oro, de corredores que lo han ganado todo y ahora parece que hay un vacío, pero puedo decir, sin miedo, que viene una generación muy fuerte“ Venimos de una generación que ha sido una generación de oro, de corredores que lo han ganado todo y ahora parece que hay un vacío, pero puedo decir, sin miedo, no solo por mí, sino por otros compañeros, que viene una generación muy fuerte, venimos gente joven muy buena, y no hablo de mí o de Carlos, hay otros corredores españoles. Dentro de tres o cuatro años, el ciclismo español puede volver un poco a la época que tuvo. Y, ¿por qué ha habido este vacío? En otros países, la filosofía es un poco diferente, y no digo que sea mejor o peor, pero al ser diferente salen talentos más precoces que nosotros. En categorías inferiores, entrenan bastante más, van un poco a otro nivel y, por norma general, siempre el ciclista español destacaba un poco más tarde. Hoy en día, por ejemplo, mi caso u otros compañeros estamos saliendo jóvenes con mucho nivel porque se ha internacionalizado todo, se ha globalizado, y se entrena con watios en todo el mundo y los entrenamientos se ha mejorado mucho en todo el mundo. No quiero decir que es mejor o peor porque, al fin y al cabo, lo que vale es ganar en profesionales, no sirve de nada que seas campeón del mundo junior, Sub-23 y que lo ganes todo y que luego en profesionales no seas nada. El ciclismo español, en profesionales, siempre ha sido los punteros y creo que tampoco tengamos que cambiar mucho la filosofía, sino seguir un poco con paciencia, trabajando y, de aquí a dos o tres años, viene una generación muy fuerte. ¿Mantienes la residencia en Italia? Yo estoy aquí [en Bérgamo] porque el equipo tiene un piso aquí, tenemos una casa aquí y yo me quedo aquí cuando entrelazo carreras y así no tengo que viajar tanto porque, si no, estaría cogiendo un vuelo casi todos los fines de semana y sería una locura y más en tiempos de pandemia. Si es para una estancia más larga, de dos o tres semanas, ya me vuelvo para casa. ¿Cuál es tu calendario para las próximas carreras? El 18 de abril corremos en el Trofeo Città di San Vendemiano, que es una carrera importante e intentaremos dar lo mejor y luego el 20 de abril corremos Strade Bianche Sub-23, que también es una carrera de mucho prestigio. Del 22 al 25 de abril, corremos una carrera de vuelta por etapas en Emilia Romagna, para seguir afinando y cogiendo ritmo de cara al gran objetivo, que es el Giro Sub-23, que es en junio. Casi todo mayo lo haré en altura y ya el Giro.