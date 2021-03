El barcelonista Pedri, una de las grandes novedades de Luis Enrique en la última convoctoria de la selección española de fútbol, ha dado las gracias a su técnico en el Barça, Ronald Koeman, por la oportunidad que está viviendo: "Sin él, no estaría aquí".

El canario, a sus 18 años, ha pasado de ser un sub-21 a jugar con la absoluta los tres primeros partidos de clasificación al Mundial 2022 de Catar.

Preguntado por cuánta responsabilidad tiene Ronald Koeman de su llamada, Pedri ni ha dudado: "La verdad es que tiene mucha. Apostó por mí desde el primer día. Le gusta la gente joven y le estoy muy agradecido, porque sin él no estaría aquí".

En cuanto a la continuidad del holandés en el banquillo azulgrana, ahora que se ha producido el relevo presidencial, el canario deja claro que no es "decisión mía. "Está claro que es un buen entrenador", añade, "le tengo que devolver la confianza que ha depositado en mí".

No obstante, Pedri también ha asegurado estar centrado en los compromisos inmediatos de la selección y de Luis Enrique: "Me gustan mucho las ideas que tiene. Me encanta el estilo de juego y espero aprender mucho. Creo que me voy a adaptar bien".

Acerca de las palabras del asturiano, cuando dijo lo de "Pedri tiene que ser Pedri", el aludido lo ha secundado: "Claro que te gusta que te comparen con Iniesta, pero tengo que ser Pedri y conseguir mis logros". Tanto el manchego, como Leo Messi, de quien dice que es su referente actual en el Barça, le han felicitado por su convocatoria.

En cuanto a los logros, el centrocampista del Barça no ha renunciado a ninguno, ni con su club ni con la selección. Preguntado por si prefiere la Eurocopa o los Juegos de Tokio 2020, ha respondido: "Yo creo que no elegiría ninguno, donde me lleven intentaré aportar para el equipo".

Pedri ha dado las gracias también a sus nuevos compañeros en la selección, destacando el papel de los que conoce de la sub-21, más Jordi Alba y Sergio Busquets para introducirse en el grupo. "Fuera del campo soy tímido, pero en el campo me divierto".

"No tengo un referente aquí, intento fijarme en todos", ha añadido sobre si tiene un referente. Y en concreto sobre Sergio Ramos y su renovación, por si ve posible su fichaje por el Barça, ha dicho: "Es muy difícil que un jugador que lleva toda la vida en un club pase al rival, pero también ha pasado".