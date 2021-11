El Unicaja de Málaga tiene nuevo inquilino en el banquillo. Fotis Katsikaris (Korydallos, Grecia, 1967) recala en las filas malagueñas para lo que resta de temporada y una más. El conjunto malacitano acumula once derrotas en los doce últimos partidos -las dos últimas ya con Katsikaris en el banquillo-, lo que supone la segunda peor racha de su historia.

El técnico griego, gran conocedor de la Liga ACB, cuyo último equipo al que dirigió fue la pasada temporada el Herbalife Gran Canaria, espera revertir la situación. Dice saber cuál es el problema y asegura a RTVE que "hay que dar más energía y agresividad en defensa, cada uno tiene que responsabilizarse de la situación, tenemos que hacer un esfuerzo colectivo todos", puntualiza.

No es tu primera experiencia en la ACB. ¿Qué tal la acogida y la adaptación al equipo?

Una situación delicada, muy complicada, con una mala racha que tiene en el último mes y medio. Tras una semana, en los dos partidos que he dirigido, se detecta mucho y está muy claro que es un tema, sobre todo, psicológico y luego táctico. Es normal porque son seres humanos, llevando una mochila que pesa mucho, con muchas derrotas consecutivas.

El tema de la confianza del grupo está abajo. Lo primero que tenemos que hacer es recuperar el ánimo del equipo y la confianza, y eso puede venir hablando, pero sobre todo en la pista, que tenemos que aprender de los errores que hemos cometido en los últimos dos partidos y no repetirlos. Así es la clave para salir de esta situación.

Te estrenaste con el Unicaja este pasado sábado ante el Real Betis con derrota. Tampoco se pudo lograr la victoria en la Eurocup ante el Nanterre. ¿Qué le sucede al equipo? ¿Has encontrado ya dónde está el problema?

Hay gente conocida, que saben lo que tienen que hacer. Pero cuando entra el estrés, la ansiedad, en el cuerpo de un jugador, da igual la edad que tenga y su experiencia. Eso le afecta mucho a su físico y luego a la mente. El baloncesto es un deporte de mucha inteligencia, las decisiones que tienes que tomar, etc. Si tienes dudas, es lo peor que te puede pasar en la pista durante un partido. Se junta todo esto y está claro el problema que tengo que solucionar ahora mismo porque hay talento. Hay que dar más energía y más agresividad en defensa, aunque nos falta el físico, pero a mí no me importa eso. Yo quiero que la gente dé todo lo que tiene.

Decías este miércoles que hay que defender mejor y que el problema -como comentas- es que no jugamos inteligente. ¿Los jugadores son conscientes de este problema? ¿Hay mucha presión?

Sí, hay mucha presión total. Cada uno tiene que hacer un esfuerzo porque ya estamos en el pozo y tenemos que salir. Por eso, cada uno tiene que hacer un esfuerzo mental individualmente y luego como grupo para salir. Podemos enfocarnos en el tema del baloncesto, podemos hablar horas y horas, pero eso no ayuda ahora mismo. Es una cosa que cada uno tiene que responsabilizarse de la situación.

Yo lo he pasado varias veces con una situación así con un equipo, cogiendo equipos en mitad de la temporada, con malos resultados, pero me imagino que los jugadores también en otras circunstancias. Es una parte de un equipo, que hay mucha exigencia, de nivel y está dentro de nuestra vida. ¿Cómo lo vamos a gestionar? Está en nuestras manos y tenemos que hacer un esfuerzo colectivo todos.

"Tenemos jugadores que tienen personalidad y carácter. Quiero verles"

¿Qué jugadores de la plantilla crees que tienen que erigirse como protagonistas para devolver la sonrisa al conjunto malagueño?

Cada jugador tiene su perfil. Alberto Díaz es un jugador con su juego que da esa energía y seguridad y confianza al grupo. No está después de su lesión todavía al 100% y sabemos que Alberto necesita estar al 100% para hacer las cosas como él sabe. Hay jugadores con un perfil distinto, por ejemplo, Darío, con su juego, Jaime, con su juego y experiencia. Yo creo que tenemos jugadores que tienen personalidad y carácter. Quiero verles. No solo yo, sino todos los aficionados del Unicaja de Málaga. Necesita ver esos jugadores que sabe todo el mundo lo que pueden hacer, para salir de esta situación y empezar a jugar alegres, con la idea de cómo vamos a ganar el próximo partido.

Hay otro nombre sobre la mesa: Francis Alonso. ¿A qué se debe los pocos minutos que está teniendo?

No está fino últimamente y yo creo que es normal. Es un puro tirador. Sabemos perfectamente cuando Francis está en la cancha. Un tirador que puede pasar un bache que está pasando, como todos los tiradores durante la temporada que tienen sus momentos que no están finos. Eso le pasa a Francis. Lo que pasa es que Francis no tiene la experiencia de gestionarlo con un jugador con experiencia. Entonces se autopresiona más y yo lo quería proteger en el pasado partido contra el Nanterre y poco a poco recuperarle.

No quiero ponerle más presión que la que tiene él. La gente tiene que entender. Francis es su primer año. Era una sorpresa. Lo único que le he dicho es lo siguiente: tú no pensabas si ibas a jugar o no cuando comenzó la pretemporada, disfrutabas cada momento cuando estabas en la pista y tienes que recuperar esa alegría, de salir a jugar y disfrutar. Ahora piensa demasiado y le entiendo perfectamente. Con el tiempo, yo creo que le vamos a recuperar.

Para revertir esta situación, ¿es necesario reforzar la plantilla?

Creo que sí. Necesitamos un esfuerzo de físico, algo que nos puede cambiar la dinámica.