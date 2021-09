Celta - FC Barcelona | Jornada 33

El entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde, ha comentado que hará cambios en su equipo de cara al partido de este martes contra el Celta de Vigo en Balaídos en LaLiga pensando en la final de la Copa del Rey del sábado, contra el Sevilla en Madrid, pero ha dejado claro que quiere ganar porque no desea "especular" pese a disponer de una ventaja que "da para mucho". [Celta - FC Barcelona en vivo, martes a las 21:00 en RTVE.es]

"Nos quedan seis partidos de Liga, son 18 puntos, y después de mañana serán 15. Si digo que podemos hacer algún cambio es porque venimos de partidos intensos y porque tenemos una final, no nos vamos a engañar. La ventaja da para mucho pero no queremos especular, sino lograr los tres puntos", manifestó en rueda de prensa.

Además, recela de un Celta que ya les ha complicado la vida esta temporada. "Es un rival al que ya nos hemos enfrentado tres veces, está haciendo una buena temporada y está peleando por entrar en puestos europeos. El estímulo es sumar tres puntos sabiendo lo que nos queda y lo que nos hace falta sumar para poder ser campeones", apuntó.

"Es una oportunidad, sabemos la entidad del rival y lo que se está jugando, en casa contra los equipos de arriba están haciendo buenos partidos. Nosotros empatamos allí en Copa, será complicado pero tenemos muchos alicientes para poder superar este reto", aseveró en este sentido.

Pese a que todavía está fresca la eliminación en la Champions a manos de la Roma, cree que el equipo está "más animado" tras ganar al Valencia (2-1) en la última jornada.

"El partido del otro día era fundamental por de dónde veníamos y por el rival, y porque queda menos. Ahora mismo estamos mejor y con la idea de rehacernos y afrontar lo que queda con garantías. Podemos ganar un título el sábado y tenemos que estar fuertes", argumentó.

Antes, no obstante, deben superar al Celta. "Espero un partido parecido al que nos hizo el Celta en Liga aquí y en Copa allí, con la presión muy alta, un jugador en zona intermedia para saltar a nuestra defensa e igualando numéricamente. Maneja bien el juego de posición y tiene un jugador arriba increíble que es Iago Aspas", avisó.

Habrá cambios con la vista en la final copera

Valverde reconoció que hará cambios en su once inicial, buscando "refrescar al equipo", pero dejando claro que quieren ganar al Celta.

"Nuestro primer objetivo es ganar la Liga, lo otro es un medio para ganarla. Si no perdemos sería muy bonito, pero es tan difícil que no lo ha conseguido nunca nadie. Es un aliciente, como el poder conseguir un doblete, pero de momento no hemos conseguido nada", señaló sobre la imbatibilidad blaugrana en LaLiga.

"El posible adiós de Andrés es una cuestión que no se ha producido. Ha habido jugadores que han tenido que salir y el club ha salido adelante. Pero no tenemos que hacer especulaciones, no nos vamos a adelantar, quien tiene que decidirlo es él", respondió ante la posible salida de Iniesta hacia China la temporada que viene.