Piqué: "Si perdemos el Clásico, todo sería más complicado"

El defensa del FC Barcelona Gerard Piqué ha asegurado que si pierden el Clásico ante el Real Madrid del próximo sábado en el Camp Nou la situación se pondría "un poco más complicada", ya que los de Zinédine Zidane se distanciarían nueve puntos, y es "optimista" acerca de su participación, a pesar de sus molestias en el tobillo.

"Es verdad que el partido del sábado es más importante para nosotros que para ellos; ellos se pueden permitir el lujo de perder. Si perdemos se nos pondría la cosa un poco más complicada", declaró tras recoger el premio al mejor jugador catalán de la temporada 2015-16, en un acto organizado por la Federació Catalana de Futbol.

Además, el central catalán espera poder participar en el duelo ante los madridistas a pesar de las molestias que arrastra en el tobillo derecho tras el partido de Anoeta. "Soy optimista de cara al sábado. El tobillo mejora, espero llegar, seguro que estaré", indicó.

Precisamente, sobre el empate ante la Real Sociedad (1-1) del domingo, Piqué consideró que no fue "tan mala noticia", visto el desarrollo del encuentro. "No fue un gran día, las cosas no salieron del todo bien, pero un punto, visto lo visto, no es tan mala noticia. Después de ducharme y reflexionar, creo que si ganamos el sábado las cosas se verán de manera diferente", concluyó.