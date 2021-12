La detención de varios directivos de la FIFA, entre los que se encuentran los vicepresidentes Eugenio Figueredo y Jeffrey Webb, ha sacudido al fútbol mundial. Según la Fiscalía de Estados Unidos, los arrestos de estos mandatarios, junto con el de cinco empresarios de compañías deportivas, deja patente que “una red mafiosa” utilizaba los torneos para lucrase y los manipulaba a su antojo.

Pero los delitos van más allá. La fiscal general estadounidense, Loretta E. Lynch, también acusa a esta mafia que gobernaba el fútbol de corrupción, blanqueo de dinero, extorsión y fraude electrónico. En total, y gracias a los sobornos, esta red mafiosa habría recaudado cerca de 150 millones de dólares (unos 140 millones de euros).

Pero el escándalo no ha hecho más que empezar y l as detenciones podrían aumentar. Sin ir más lejos, la Cancillería argentina ha recibido, de la Embajada de EE.UU. , una petición de arresto para tres ciudadanos argentinos vinculados a la trama corrupta de la FIFA.

Jack Warner se entrega voluntariamente

Además, otro de los acusados por corrupción, el exvicepresidente de la FIFA Jack Warner, se ha entregado voluntariamente a las autoridades de Trinidad y Tobago.

Warner, expresidente de la Concacaf, se presentó ante la policía después de conocer que su nombre estaba en la orden de arresto emitida por las autoridades estadounidenses y que lo vinculan con la trama corrupta de la FIFA.

Warner acudió a entregarse junto a tres de sus abogados y defendió su inocencia en las redes sociales.

“Soy inocente de toda acusación“

"He luchado sin descanso contra todas formas de injusticia y corrupción. No he sido interrogado por este tema. Repito que soy inocente de toda acusación. Dejé la política del fútbol mundial para implicarme en la mejora de la vida del país donde, gracias a Dios, moriré", escribió Warner.

Después, y tras declarar ante la jueza Marcia Ayerrs Caesar, se le fijó una fianza de 2,5 millones de dólares trinitarios (400.000 dólares) y se le ordenó entregar su pasaporte y presentarse dos veces por semana ante la policía hasta que se produzca el juicio de extradición, que probablemente será en julio.

Jack Warner, ya estuvo implicado en varios casos de corrupción y renunció a todas sus funciones dentro de la FIFA y la Concacaf en junio del 2011.