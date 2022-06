F1 2015 | Fernando Alonso

El piloto español Fernando Alonso, cuyo regreso al equipo McLaren se ha anunciado este jueves, reanudará la búsqueda de su tercer título, que se le resiste desde hace ocho años, en un equipo en el que ya estuvo en 2007 y al que retorna tras cinco temporadas vestido de rojo en Ferrari.



Fernando Alonso llegó a la cima del Mundial de Fórmula en 2005 y 2006, los años de sus dos títulos mundiales -ambos como piloto de Renault-, y desde entonces ha perseguido una tercera corona que se la ha resistido, tanto en 2007 con McLaren, como en 2008 y 2009 de nuevo en Renault, y entre 2010 y 2014, en las filas de Ferrari.



El anuncio en la factoría de Woking, emplazada a 50 kilómetros al suroeste de Londres, confirmó un secreto a voces que, curiosamente, se había encargado de adelantar el rey Juan Carlos, confirmando la vuelta del ovetense a McLaren durante la última carrera de la temporada en Abu Dabi.



El bicampeón español retornará en 2015 a McLaren, un equipo en el que ya militó en 2007, el único de los tres años por los que firmó. Sus desavenencias con la escudería acabaron por romper su relación.

Nacido en Oviedo el 29 de julio de 1981, Alonso comenzó a competir cuando sólo contaba 3 años en karts, una afición que le fomentó su padre. Tras pasar por sucesivas categorías inferiores, en enero de 2001 fue fichado por Renault, que preparaba su regreso a la Fórmula Uno, y su carrera gestionada por el italiano Flavio Briatore, pero para ganar en experiencia, fue cedido a Minardi para la temporada 2001. El 4 de marzo de 2001 corrió su primer Gran Premio , en el circuito australiano de Melbourne, y acabó en el duodécimo lugar. Se convirtió entonces en el segundo debutante más joven en la historia de la Fórmula Uno. El francés Jean Todt, que ahora preside la Federación Internacional del Automóvil (FIA) y entonces era director deportivo de Ferrari, quiso fichar a Fernando Alonso, pero con el alemán Michael Schumacher y el brasileño Rubens Barrichello en el equipo, decidió no aceptar el ofrecimiento y durante la temporada de 2002, pese a su disgusto, estuvo como piloto de pruebas de Renault. En 2003, terminado su aprendizaje, fue nombrado piloto titular en sustitución del británico Jenson Button , con un sueldo de cero euros. "su recompensa es poder pilotar un Fórmula Uno competitivo", manifestó entonces Briatore. El 22 de marzo logró la primera "pole" de su carrera en el circuito de Sepang escenario del Gran Premio de Malasia y al día siguiente acabó tercero, a pesar de haber competido todo el fin de semana con una elevada fiebre. Era el segundo español en subir al podio tras Alfonso de Portago en 1956. Con la "alonsomanía" en pleno furor, el 4 de mayo se estrenó en el GP de España en Montmeló (Barcelona) y fue segundo tras Michael Schumacher (Ferrari). A la 'pole' mas joven y podio mas joven añadiría el 24 de agosto de 2003 el del vencedor mas joven de un Gran Premio al imponerse en el de Hungría, a esta marcas añadiría también la de la vuelta rápida en el gran Premio de Canadá.

Turbulento pasado con McLaren

En el Mundial de 2007 tuvo que luchar no sólo contra su compañero el británico Lewis Hamilton, sino contra su propio equipo Mclaren-Mercedes, involucrado en el caso de espionaje a Ferrari que le costó la perdida de todos los puntos en el mundial y la sanción económica mas grande en la historia del deporte (100 millones de dólares), y dispuesto a favorecer al debutante Hamilton. Al final, por tan sólo un punto, el mundial iría a parar al finlandés Kimi Raikkonen (Ferrari)



Tras esta mala experiencia en la escudería anglo-alemana, el 2 de noviembre de 2007 alcanzó un acuerdo de rescisión de los dos años que le quedaban de contrato y el 10 de diciembre optó por retornar a Renault, donde tuvo por compañero al brasileño Nelsinho Piquet.



En 2008, con un coche lejos de los punteros, Alonso quedó quinto en el mundial con 61 puntos. Sus resultados a lo largo del campeonato no fueron buenos y no subió al podio hasta la recta final del mismo. Ganó la primera carrera nocturna disputada en el circuito de Singapur y dos semanas después repetía en Japón.



En el Mundial de 2009, de nuevo al volante de un coche poco competitivo, el R29, tampoco logró buenos resultados y tan solo logró subir al podio al ser tercero en Singapur, pocos días después de que la FIA sancionara de por vida a Flavio Briatore, tras la denuncia de su excompañero Nelsinho Piquet de haber causado voluntariamente el accidente en Singapur 2008 para facilitar la victoria al asturiano.