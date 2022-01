El Valencia no tiene previsto contestar públicamente al comunicado que realizó el jueves el francés Jeremy Mathieu, en el que pedía al club que negociara su traspaso al FC Barcelona, pero se mantiene firme en reclamar los 20 millones de su cláusula de rescisión.

La idea del Valencia es no entrar en una espiral de declaraciones públicas con el defensa, por lo que no está previsto que se produzca ninguna comparecencia oficial, según explicaron a Efe fuentes del club.

Además, desde la entidad insisten en que si Mathieu quiere abandonar el club para fichar por el Barcelona deberá pagar al contado los 20 millones que figuran en su cláusula de rescisión.

"Salir de la mejor manera posible"

La única facilidad que ofreció el Valencia es que no tenga que depositar el dinero de esa cláusula en la Liga de Fútbol Profesional, lo que podría suponerle tener que pagar más del doble de impuestos que si se pacta un traspaso por una cifra similar entre ambos clubes.

En su comunicado, el central pidió al Valencia "que entienda la situación actual y acepte negociar" su salida, y señaló que cuando renovó su contrato "el presidente me prometió una salida si había una buena oferta por mí, como es el caso actual".

"Tengo la oportunidad de jugar en el club más grande del mundo y eso es lo único que quiero en estos momentos, pero sin olvidar todo lo que me ha dado el Valencia y salir de la mejor manera posible", añadió el jugador.

Mathieu está concentrado con el resto de la plantilla del Valencia en Alemania y subrayó que no se encuentra en situación de "rebeldía" y destacó que si no jugó en el primer partido de pretemporada, fue para no correr el riesgo de lesionarse en medio de una negociación.