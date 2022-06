30 de junio de 2014. Esa fecha que para muchos supone su último día de trabajo y el inicio de las vacaciones de verano es un día destacado en el calendario de Víctor Valdés.

Tras toda una vida de azulgrana, este 30 de junio es su último día como portero del Barça, pero lo más inquietante es qué será de su futuro.

El guardameta, que durante más de una década ha defendido la portería del primer equipo, decidió poner fin a su ciclo en el FC Barcelona en el mes de enero de 2013. Entonces, comunicó su decisión de no renovar con los azulgrana, y aunque no desveló cuál sería su destino todos los rumores señalaban que tenía un preacuerdo con el Mónaco.

Pero su futuro se truncó el 26 de marzo de este mismo año. Es día, en un partido de liga ante el Celta de Vigo, Valdés se rompió el ligamento cruzado de la rodilla derecha y además de decir adiós a la temporada se despidió de su idea de probar "otras culturas y otro tipo de fútbol". Aunque por entonces no lo sabía.

El guardameta catalán confiaba en que, pese a la grave lesión que le tendrá apartado de los terrenos de juego hasta octubre, su precontrato con el Mónaco seguiría adelante, pero no.

Según desveló L’Equipe, hace apenas 20 días, el club monegasco se habría echado atrás en el pacto firmado entre ambos. ¿El motivo? La grave lesión de rodilla de Valdés. Aunque el guardameta está centrado en su recuperación, el Mónaco no se fía y alega que el guardameta en estos momentos no supera el reconocimiento médico, lo que es suficiente para no firmar ningún contrato.

Además, el Manchester City, otro de los equipos que sonó como posible destino, también descartó su interés en el portero.

Con este panorama y con la portería del Barça repleta, tras los fichajes de Ter Stegen y Claudio Bravo, el futuro de Valdés es más incierto que nunca.

A partir de este 1 de julio, el club que lo quiera no tendrá que pagar ningún importe por su traspaso pero la elevada ficha del meta de Gavá lo alejan de muchos equipos.

Valdés, con una ficha que ronda los 8 millones de euros, no está al alcance de cualquiera. Eso, unido a su edad, 32 años, y a su grave lesión lo convierte en un jugador menos atractivo de lo que era a principios de año, cuando estaba cuajando una buena temporada con el Barça y apuntaba a portero titular en la selección española.