FC Barcelona | Luis Enrique

Luis Enrique será presentado este miércoles como nuevo entrenador del FC Barcelona, pero el técnico asturiano ya ha comenzado a trabajar en la remodelación del equipo. 'Lucho' tiene retos importantes para devolver al club azulgrana al camino del éxito y uno de los más importantes será recuperar el rendimiento del mejor Messi, además de devolver al equipo la alegría y el hambre de victoria.

Leo Messi está muy molesto con las críticas de las últimas semanas y no perdió tiempo en lanzar su aviso nada más llegar a Argentina: "Si no me quieren o dudan de mí, no tengo problema en irme". Mal asunto cuando se tiene al mejor jugador del mundo, al menos en las temporadas anteriores, y que tendrá que solucionar cuanto antes Luis Enrique, rodeando al argentino de los jugadores que mejor realcen su liderazgo.

En su presentación, el asturiano reconoció que un entrenador debe ser un líder, gestionar los egos de su equipo y que espera que, con él en el banquillo, Messi encuentre su mejor versión.

Este no fue un año fácil para el jugador azulgrana y no es raro que no se sintiese a gusto. En lo personal, sufrió lesiones, que casi siempre le habían 'respetado' en su carrera, y tuvo el problema extradeportivo con Hacienda. En el equipo, vivió las tensiones de la falta de resultados en momentos clave, el traumático cambio de presidente con la forzada dimisión de Rosell, y la amarga experiencia de la pérdida de Tito Vilanova.

'Rescatar al soldado Messi' El conjunto de circunstancias, unido al bajón general del equipo, hicieron que la pasada fuese la peor temporada de Messi, al que se acusó también de no descansar en el verano y dedicarse a jugar 'pachangas'. Al margen de las frías cifras, el problema está en el menor protagonismo de Messi a la hora de lanzar al equipo hacia el éxito. El argentino estuvo 'desaparecido' en momentos clave y descendió de forma alarmante su capacidad de tirar de un equipo que lo necesita. A pesar de ello, el argentino marcó en la Liga 28 goles, pero se quedó muy lejos de los 50 de hace dos temporadas y por debajo de lo alcanzado desde la campaña 2008- 2009. Especialmente llamativa fue la 'sequía' que sufrió entre octubre y enero, cuando estuvo ocho partidos consecutivos sin marcar. En la Champions tampoco fueron mejor las cosas. Jugó la segunda cifra, siete, más baja de encuentros en toda su carrera, solo por encima de los cinco encuentros de la temporada 2006-2007. Eso sí, marco ocho goles, al igual que el año pasado y que en la campaña 2009-2010, aunque esa sea una de las cantidades más bajas de goles de las logradas por el delantero rosarino.