Abidal: "Por todo lo vivido juntos, siempre te recordaré"

El barcelonista Leo Messi ha calificado a 'Tito' Vilanova como "una persona difícil de olvidar" al que siempre recordará y ha ofrecido "todo su cariño" a la familia mediante un mensaje en las redes sociales.

"Un persona difícil de olvidar. Siempre te recordaremos. Todo mi cariño a la familia de Tito", ha expresado Messi en su página en 'Facebook', donde junto a las palabras de despedido ha mostrado una fotografía en la que aparece junto al extécnico.

“Hasta Siempre Mister. Gracias por todo. Descansa en Paz / Even Always Mister. Thanks for everything. Rest in Peace. pic.twitter.com/yE4aoOmlHg“