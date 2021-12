El exentrenador del FC Barcelona, Francesc 'Tito' Vilanova, ha fallecido este viernes 25 de abril a causa de una recaída en el cáncer de glándula parótida que le fue diagnosticado en 2011.

Vilanova, que dejó el banquillo culé en 2013, ha permanecido en este año casi completo junto a su familia para luchar contra su enfermedad.

Como legado futbolístico deja toda una vida dedicada al fútbol con La Masía del Barça como referente, donde se formó como futbolista y a la que regresó en 2007 como ayudante del técnico Pep Guardiola.

Junto al de Santpedor, y posteriormente como primer técnico, contribuyó a los éxitos más recientes del conjunto azulgrana.

Sustituto de su amigo Pep

Cuando Guardiola comunicó al club su intención de dejar el banquillo, Rosell y Zubizarreta no dudaron en pensar en Tito como el hombre ideal para comandar la nave culé a pesar de los rumores que hablaban de Valverde, Blanc, Bielsa o incluso Luis Enrique.



"El club acierta de lleno con la elección. Es una persona más que capacitada, no ya por todo lo que me ha ayudado. Los jugadores le conocen, tocará muy poco lo que tenemos. Yo sólo daba voz a las ideas conjuntas que teníamos los dos", afirmó Guardiola en su momento.



Por entonces su relación, al menos de cara a los medios, parecía inquebrantable.