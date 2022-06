Un equipo debe construirse desde la portería. Esta frase es una máxima del fútbol que a veces, como por ejemplo ahora mismo en los tres grandes equipos de la Liga, no se cumple a rajatabla.

A falta de apenas un mes para que finalice la temporada, los respectivos aficionados de Atlético de Madrid, FC Barcelona y Real Madrid desconocen quién será su portero titular en la temporada 2014/2015.

Courtois podría ser colchonero una temporada más

La afición del Atlético de Madrid puede respirar un poco más tranquila ya que todo apunta a que el héroe del partido del Camp Nou, el portero Thibaut Courtois, vestirá la camiseta rojiblanca una temporada más. El peaje a pagar por prologar la cesión otro año será la renovación de su contrato con el Chelsea, club propietario del jugador.

Las únicas palabras al respecto que han salido de la boca del portero se escucharon tras el partido de Champions de Barcelona. Ante las cámaras de TVE, el belga manifestó que la semana que viene anunciará su decisión. "No voy a decir si me quedaré o no. Lo que digo es que creo que la semana que viene anunciaré mi decisión", expresó.

“Mi decisión estará entre el Chelsea y el Atlético“

"Ya diré lo que haré, pero mi decisión estará entre el Chelsea y el Atlético de Madrid. No voy a fichar por el Real Madrid", añadió posteriormente en zona mixta.

Según varios medios, el Chelsea le habría propuesto al representante del cancerbero una renovación de su contrato (que expira en 2016) por cinco temporadas más. La alternativa que tiene Courtois es la de no renovar y arriesgarse a quedarse un año en el banquillo inglés.



Si Courtois firma, el cluba londinense no pondría muchas pegas para que el belga continuara cedido en el Atlético una temporada más, por cuarto año. Como muestra de ello se pueden tomar los rumores que aseguran que el equipo de Jose Mourinho está ultimando la contratación del portero del Nottingham Forest Karl Darlow para que se convierta en el nuevo portero suplente de Peter Cech.