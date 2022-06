El delantero portugués del Real Madrid, Cristiano Ronaldo, ha resaltado su "enorme alegría" por estar entre los candidatos finales a ganar el 'Balón de Oro-FIFA' de 2013, un premio que, de conseguirlo, sería "el reconocimiento a una temporada con muchos sacrificios" y para el que cree que "todo cuenta".

"Tengo un sentimiento de alegría, para mí estar en este podio es una enorme alegría, es el segundo año consecutivo y me hace muy feliz la posibilidad de ganar. Los tres podemos hacerlo, no hay duda, pero lo que tengo que hacer es intentar rendir al máximo durante el año, mejorar en todos los aspectos y ahora toca esperar. Si gano es fantástico y si no tengo que seguir de la misma manera, progresar y trabajando para el Real Madrid y para conseguir los objetivos con la selección", ha señalado Cristiano en la rueda de prensa oficial con los otros dos finalistas, Leo Messi y Franck Ribéry.

“Los tres podemos hacerlo“

El de Madeira, además, dio por cerrada la polémica con Joseph Blatter, surgida tras la 'imitación' del luso que hizo el presidente de la FIFA en un acto privado en una universidad británica. "Hemos tenido una conversación, se ha aclarado lo que se tenía que aclarar y todo está correcto", ha apuntado.

El madridista ha recalcado que es "necesario tener mucha calidad" para estar entre los finalistas, pero ha subrayado que los tres lo habían logrado "fruto" de su trabajo, y ha aclarado que para él "todo cuenta" a la hora de decidir el ganador, los goles, el juego y los títulos.

"Yo intento siempre dar lo máximo. Cada año tengo un reto distinto y me dispongo siempre a mejorar. Cualquiera de los tres puede ganar, hemos sido los tres mejores del año y seguro que quien gane se lo habrá merecido. Creo que todo cuenta y por eso quienes votan deben decidir y su votación será la que marque el ganador", ha advertido.

El portugués ha reiterado que siempre trabaja "con la mentalidad de mejorar", para "batir" sus propios records y para "ganar a nivel de club", pero "siempre estando en forma". "Este premio sería la guinda del pastel y el reconocimiento a una temporada con muchos sacrificios", ha confesado.

“Nosotros tenemos la noción de quien es bueno“

Además, Cristiano reconoció que, "obviamente", su rivalidad con Leo Messi mejora a ambos. "Nosotros tenemos la noción de quien es bueno y es un orgullo competir con grandes jugadores como Messi o Ribéry, es un privilegio, y como soy muy competitivo, me gusta enfrentarme a los mejores me gusta. Todos queremos ser siempre el mejor y creo que eso es tan bueno para ellos, como para mí como para el fútbol", ha aseverado.

El luso también tuvo palabras para "un mito" y "uno de los mejores de la historia" para el recientemente fallecido Eusebio, que le dio "muchos consejos realmente valiosos" y habló del próximo Mundial de Brasil, que espera "muy competido". "Estarán presentes los mejores y los mejores jugadores, y por este motivo será bonito y además en un país extraordinario. Tiene todos los ingredientes para ser un Mundial memorable y estoy muy feliz de poder participar, intentaremos hacer el mejor papel posible", ha afirmado.

Messi: "Estar aquí ya es un premio" Lionel Messi, internacional argentino del Barcelona, ha reconocido antes de la gala del Balón de Oro, que "estar por séptimo año consecutivo" entre los tres finalistas "ya es un premio". Messi compareció en la rueda de prensa de FIFA en medio de Ronaldo, a su derecha, y el francés Frank Ribery, a su izquierda. "El hecho de estar aquí ya es un premio, una alegría. Es mi séptimo año en esta gala entre los tres finalistas. Con eso es más que suficiente. Ojalá tenga la suerte de conseguir otro 'Balón de Oro, si no no pasa nada. Estar aquí ya es una alegría", ha asegurado. “Es mi séptimo año en esta gala“ Messi ha demostrado su ambición al no mirar al pasado y lo que ya ha logrado para pensar en lo que está por llegar: "La verdad es que no pienso en lo que hice si no en lo que viene. Quiero seguir consiguiendo cosas con el Barcelona, rindiendo bien con la selección y seguir consiguiendo títulos" "Con mi selección viene un Mundial muy importante para todos los argentinos. Lo que gané a nivel de grupo e individual quedó atrás para mi y hay que mirar adelante", ha añadido. Messi ha destacado el Mundial 2014 como el gran desafío de esta temporada. "Estar en el Mundial es muy lindo. Están las mejores selecciones y va a ser muy difícil para todos. Ojalá que a Argentina le vayan las cosas bien y consigamos nuestro objetivo. Estaremos cerca de nuestra gente. Muchos van a ir a vernos. Esperemos que nos vayan las cosas bien", ha dicho. “Esperemos que nos vayan las cosas bien“ En las preguntas que recibió de seguidores de redes sociales de FIFA, Messi dio consejos para los jóvenes que sueñan con ser futbolistas. "Sobre todo que disfruten y se diviertan con el fútbol que es un deporte tan lindo", ha señalado. "Obviamente para poder triunfar se necesita sacrificio, esfuerzo y suerte. Es complicado muchas veces y se necesita tener la suerte que hace falta en el momento justo. Deben pelear por su sueño, con mucho esfuerzo y sacrificio todo es posible", ha sentenciado.