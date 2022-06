Fútbol | Premier League

El entrenador del Chelsea, José Mourinho, ha afirmado que no tiene "problemas" con el técnico del Manchester City, el chileno Manuel Pellegrini, que le precedió en el banquillo del Real Madrid y al que se enfrentará el domingo en el primer duelo entre ambos en la Premier League. [Chelsea - Manchester City en vivo, domingo a las 17:00h. en RTVE.es]



Los dos técnicos, que estuvieron al frente del banquillo madridista, el chileno durante 2009 y 2010 y el portugués, su sucesor, entre 2010 y 2013, han protagonizado en el pasado diversos cruces de declaraciones polémicas, si bien aseguran que no tienen "problemas" entre ellos.



Mourinho reconoció que Pellegrini tiene "una plantilla increíble de jugadores" y que el City es un "gran equipo", aunque añadió que este encuentro es uno más. "Tenemos pruebas todas las semanas. La liga es dura, no creo que en este momento, a mediados de octubre, un partido sea crucial", explicó el portugués.



Los "blues" llegan al encuentro en el segundo puesto de la tabla con 17 puntos, uno por encima del Manchester City, que está en la cuarta posición.



De cara al enfrentamiento del domingo, Mourinho afirmó que no está preocupado por el estado físico del lateral izquierdo Ashley Cole, que estará disponible después de recuperarse de una lesión en las costillas.



Por otro lado, el portugués insistió en que acepta la sanción de 9.500 euros que la Federación inglesa de fútbol (FA) le impuso ayer por su "conducta impropia" durante el partido ante el Cardiff City, aunque subrayó que la expulsión fue "injusta". Tras pagar la multa, el técnico de los "blues" podrá estar en el banquillo de Stamford Bridge el domingo.