El técnico del FC Barcelona,Gerardo 'Tata' Martino, ha justificado la no convocatoria de Cesc Fábregas para el partido contra la Real Sociedad diciendo que es inevitable rotar cuando " hay tres jugadores de selección" para un mismo puesto y ha asegurado que es "lo mejor para el equipo".

"Lo que menos queremos es que tanto Xavi, Andrés o Cesc lo sufran, sino que se diviertan como en toda su carrera. En las rotaciones, cuando hay tres jugadores de selección y uno entiende, que lo bueno es que se diviertan, estén en forma y sean útiles para toda la temporada", ha señalado Martino, que dará descanso a Fábregas pero convoca a Busquets.

"Voy haciendo las rotaciones conforme van acumulando minutos en el Barça y en sus selecciones y atendiendo a las características del rival", ha añadido el técnico culé que no descarta que "puedan jugar juntos algún partido".

Donde Martino no parece dispuesto a hacer rotaciones es en el centro de la zaga. En este caso el técnico argentino reconoce que es una posición donde no le gusta hacer cambios "da seguridad al equipo".

“Es una posición del campo en la que siempre me costó rotar. Es la que da seguridad y permite atacar con solvencia. Además ni Javier (Mascherano) ni Gerard (Piqué) han tenido muchos minutos con sus selecciones", ha agregado.

Martino ha señalado también que considera a Iniesta "titularísimo" aunque aún está falto de forma.

"Nadie puede pensar que Andrés no deba considerarse un jugador titularísimo, está claro que lo es. Hay jugadores que en el comienzo de una temporada, al final de la anterior, el esfuerzo de la Confederaciones, necesitan el tiempo suficiente para ir tomando la mejor forma", ha aclarado sobre el manchego.

Asimismo, el técnico argentino afirma estar "muy satisfecho" con el rendimiento de Neymar a pesar de que aún debe ponerse a punto.

"Neymar hace una gran contribución en creación y recuperación. Estoy muy contento su respuesta", ha puntualizado.

"No estamos cambiando el estilo"

Por otro lado, el 'Tata' Martino no cree que haya debate sobre el estilo de juego que está desarrollando el Barça y ha negado que hayan cedido la posesión del balón con datos.

"El año pasado se tuvo un 68% el control de la pelota y hasta ahora es del 67,8%. No creo que este 0,2 % signifique que estamos cambiando algo", ha precisado.

“Tenemos la perfección en puntos, pero no en juego“

"Cuando hay un equipo que ha rozado la excelencia futbolística como el Barcelona siempre se generan estas cosas, y más teniendo un entrenador que no es de la casa ni holandés, mucho más. A mí me interesa cómo está el grupo de jugadores, y cuando les veo sólidos es cuando más tranquilidad me da", ha señalado Martino que no está "molesto" con el debate sobre el estilo de juego.

Asimismo, el técnico ha reconocido que aún deben pulir muchos detalles porque pese a "la perfección de la clasificación" esto no se está reflejando "en el juego". En este sentido ha señalado que el equipo debe jugar en la primera mitad como viene jugando en el segundo tiempo de sus partidos.

"Lo que se vio con el Ajax y Rayo en el segundo tiempo me gustaría profundizarlo y que se viera más, y creo que vamos camino de conseguirlo. Veo a los jugadores cómodos y vamos a tener la posibilidad de seguir mejorando. Tenemos la perfección en puntos, pero no estamos cerca en juego. No creo que ningún equipo por más excelencia que haya tenido no tenga nada a mejorar", ha señalado el técnico, que acumula cinco victorias en cinco partidos de liga

Sobre la posibilidad de superar el mejor arranque liguero, el del año pasado con Vilanova, Martino ha afirmado que le gustaría más" ganar la Liga.

"Son estadísticas, siempre se le prestan atención, pero me interesa más cómo termina el año, me gustaría ganar la Liga dentro de otras competiciones que vamos a disputar. Si podemos seguir ganando mucho mejor", ha finalizado.