Gareth Bale, futbolista galés del Real Madrid, mostró sus deseos de jugar cuanto antes con su nuevo club y declaró tener muchas ganas de encontrarse en el campo con su nuevo compañero Cristiano Ronaldo.

La nueva estrella madridista quiere recuperar lo más rápido posible su forma física y, a dos días del partido ante el Villarreal, afirmó abiertamente querer contar para Carlo Ancelotti en el que sería su estreno como madridista.

“Espero mejorar pronto“

"Cristiano fue increíble, es muy amable, me hizo sentirme de miedo. Me sentí muy bien acogido. Estoy deseando entrar en el campo para jugar con él y con mis compañeros. Me siento bien, he estado entrenado bien la semana pasada, jugué una mitad de tiempo con Gales. Estoy mejorando, estoy un poco por detrás de mis compañeros físicamente y espero mejorar pronto. Ancelotti ha hablado conmigo para hay que esperar al partido para ver si llego a la convocatoria", dijo.

Bale declaró que "es un honor" haber llegado al Real Madrid y reconoció que el fútbol que practica el conjunto blanco influyó para decidirse por la liga española. "He hablado con Ancelotti (sobre la zona donde jugará en el campo) y eso se queda entre él y yo. Estoy deseando entrar al campo. Donde me ponga, daré el cien por ciento".

“El estilo de fútbol me gusta mucho“

"Influyó mucho la forma de jugar en que quisiera venir. El estilo de fútbol me gusta mucho. Voy a hacer todo lo posible por hacerlo bien", apuntó.

Asimismo, habló sobre los objetivos del Real Madrid, y aseguró que actualmente el equipo "se encuentra en un momento apasionante" y manifestó que todos quieren trabajar duro para "ganar todos los partidos y todos los campeonatos".

"Creo que todo el mundo quiere ganar trofeos con el Real Madrid, hay que intentar ganar todos los trofeos. Cuando eres un jugador del Real Madrid hay presión por ganar todo. Lo sabemos y por eso trabajamos duro para ello", concluyó durante la presentación de la tercera equipación del Real Madrid para la Liga de Campeones, que será de color naranja.

Benzema pide apoyo Por su parte, Karim Benzema lanzó un llamamiento a la afición del conjunto blanco para que "siga" apoyando al equipo durante toda la temporada, en la que espera ganar títulos con el cuadro madridista. El jugador merengue no atraviesa un momento perfecto. Con su selección suma más de mil minutos sin marcar y con el Real Madrid, pese a que ha iniciado el curso con dos goles, no acaba de convencer. Un sector del público del Bernabéu ha silbado al francés y, tal vez por eso, este jueves pidió su apoyo. “Espero seguir marcando muchos goles“ "Espero que sigan apoyándonos, que vengan mucho al estadio y que nos den su apoyo para conseguir esa fuerza. Es cierto que todo va bien. Sobre todo ganamos los partidos, es importante. Espero seguir marcando muchos goles", aseguró. Cuestionado por el nuevo refuerzo del Real Madrid, el galés Gareth Bale, dijo que es "muy simpático" y resaltó que es "un excelente jugador" del que espera que ayude al club. "Estamos todos muy contentos de que esté en Madrid. Es un excelente jugador. Aportará muchísimo", añadió. Asimismo, habló sobre la Liga de Campeones y afirmó que el Real Madrid está en un grupo "muy difícil" y manifestó que el conjunto blanco tiene que ganar todos los partidos y a todos los equipos para conseguir proclamarse campeón.