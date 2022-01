El jugador galés Gareth Bale no se ha presentado en el entrenamiento del Tottenham Hotspur inglés como estaba previsto, en medio de los crecientes rumores que apuntan a un inminente anuncio de su fichaje por el Real Madrid.



La agencia británica Press Association informó de que el técnico luso André Villas-Boas esperaba hoy la presencia del extremo de 24 años, al que había dado el fin de semana libre, pero que finalmente no ha aparecido por Enfield, el campo de entrenamiento de los "spurs".



Según el diario "The Guardian", Bale se encuentra actualmente en el Reino Unido tras recalar en Marbella, donde descansó unos días en lo que se considera una antesala de su presentación oficial con el Real Madrid.



El tabloide británico "Daily Mail" informó de que el club blanco y el Tottenham habían llegado finalmente a un acuerdo por el traspaso de Bale que ascendería a 86 millones de libras (unos 100 millones de euros).

Escenario en el Bernabéu Según la prensa británica, el Tottenham y, sobre todo, su presidente, Daniel Levy, no han visto con buenos ojos algunas acciones recientes del Real Madrid, como la colocación de un escenario en el Santiago Bernabéu para supuestamente presentar a Bale.