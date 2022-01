El entrenador del Celta de Vigo, Luis Enrique, ha desmentido este martes que estuviese negociando con el FC Barcelona para ser el sustituto de Tito Vilanova en el banquillo del Camp Nou.

"Ésta ha sido quizás la noticia desde que el viernes empezaron los rumores, pero ni por parte del club ni por la mía ha habido algún contacto, simplemente ha sido rumorología, cosas a las que desde dentro del club hemos estado ajenos toda la semana. Seguimos con la misma idea de preparar la pretemporada", ha asegurado en rueda de prensa.

El técnico asturiano, que sonó con fuerza para dirigir al Barça tras la renuncia de Vilanova, ha reiterado varias veces que todo han sido "rumores" a los que él no le ha dado "ninguna importancia" porque "en el fútbol y en la vida se vive de hechos y no de palabras".

"Es normal que haya este baile de nombres, pero los profesionales intentamos estar un poco al margen y centrarnos en los hechos. Y en ese sentido, tanto el club como el cuerpo técnico hemos estado muy tranquilos, no hemos variado nada nuestra forma de trabajar", ha subrayado.

No obstante, Luis Enrique ha admitido que le ha sido "imposible" mantenerse ajeno a los rumores sobre su futuro por la cantidad de llamadas que ha recibido en los últimos días "de familiares y amigos", aunque ha insistido en que no ha visto a nadie "nervioso" en el vestuario.

"La afición no ha tenido motivos para estar nerviosa. No he visto a ningún jugador nervioso ni creo que hayan visto algún cambio porque no se ha variado nada en los entrenamientos. Seguimos con la misma idea, y yo encantado de llevarla a cabo", ha afirmado.

El exfutbolista azulgrana y ex entrenador del Barça B también ha confesado que para él ha sido "un halago" que se le relacionase con el banquillo del Barcelona, un puesto que finalmente será ocupado por el argentino "Tata" Martino.

"Al Barça yo le estaré eternamente agradecido porque jugué ocho años allí y fueron los primeros en confiar en mí como entrenador. A partir de ahí, que a uno lo relacionen con un club de esta magnitud y de este nivel es siempre un halago, pero la gente que está dentro del fútbol nos ceñimos siempre a la realidad, no a las palabras ni a los comentarios", ha insistido.

Preguntado por si el argentino Leo Messi pudo influir para que Tata Martino fuese el elegido por la directiva de Sandro Rosell, Luis Enrique ha respondido: "son cosas que yo no entro a valorar".

"Estoy seguro de que si el Barça ha elegido a Tata Martino es porque es un gran entrenador y porque tiene un nivel alto. Yo como culé le deseo lo mejor posible", ha sentenciado.