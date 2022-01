Brasil espera en la final gracias a los errores de Uruguay

La selección brasileña de fútbol ha certificado su pase a la final de la Copa Confederaciones tras ganar a Uruguay por 2-1. El resultado es algo injusto ya que fue Uruguay la que mandó durante buena parte del encuentro pero sus propios errores sentenciaron a la celeste.

El partido fue duro, tosco, muy físico y con muchas faltas, es decir, lo que le gusta a Uruguay. El conjunto de Tabárez se sentía bien y tenía mayor presencia en el terreno de juego, no se le puede llamar dominio porque era un partido muy disputado, pero si fue algo mejor que el rival.

Neymar y Paulinho fueron los hombres del partido. El nuevo jugador jugador del Barcelona recibió del centrocampista para crear, y protagonizó una jugada individual que acabó en un rechace de Muslera, franco para que Fred anotara el primero.

En el segundo los papeles cambiaron, Neymar es el que pone un córner desde la esquina y Paulinho aprovecha la mala salida del guardameta uruguayo para mandar el balón al fondo de las mallas.

Edinson Cavani anotó el gol de Uruguay, que pudo haberse puesto por delante en el marcador con un penalti que falló Diego Forlán cuando el partido estaba empate a cero.

Uruguay maniató la salida de balón de Brasil

El estratega Óscar Washington Tabárez planteó un partido muy inteligente, evitando el empuje inicial de los brasileños, que habían empezado muy fuerte todos los partidos de este torneo. Con las armas de Brasil, Uruguay consiguió maniatar la salida de balón de los centrales gracias a la presión de Forlán, Suárez y un fantástico Cavani.

El colegiado mostró mucha personalidad en el minuto 13, señalando un penalti de los que no se señalan casi nunca. Con el balón volando hacia el área desde el córner, David Luiz se olvidó del cuero y agarró de forma ostensible a Lugano y el árbitro no dudó en señalar los once metros.

Forlán falló el penalti en el minuto 13 que hubiera supuesto el 1-0. El lanzamiento no iba mal colocado, pero el exatlético anunció demasiado el lugar de disparo con la posición de su cuerpo y Julio Cesar se anticipó con una gran estirada.

Uruguay no se vino abajo y mantuvo el dominio gracias a un espectacular despliegue físico. Pero Fred no perdonó la primera ocasión de la canarinha a poco de llegar al descanso, tras una gran jugada personal de Neymar.

Cavani puso el empate al volver de los vestuarios y los celestes volvían a tener el partido en su poder. Después de una serie de toques y un mal rechace de Thiago Silva, que regaló el balón al ariete del Nápoles en su propia área al delantero rival.

La entrada de Bernard, el nuevo talento del fútbol brasileño espoleó a los cariocas. Cuando ambos equipos parecían conformes con la prórroga, Paulinho aprovechó un fallo de Muslera para meter a su equipo en la final sin apenas tiempo para la reacción.

Ahora Brasil espera rival en la final, saldrá del enfrentamiento del otro enfrentamiento de semifinales entre la actual campeona del mundo y doble campeona de Europa, España, contra los subcampeones de la Eurocopa 2012, Italia.