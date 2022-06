Manuel Pellegrini confirma un "pacto verbal" con el Manchester City

El entrenador Manuel Pellegrini ha reconocido en declaraciones a varios medios de comunicación haberse comprometido mediante un acuerdo verbal con el Manchester City, al que podría incorporarse en breve.

“Tengo el compromiso de tener prioridad con el Manchester City, ojalá el acuerdo verbal se concrete en algo oficial”, ha confirmado Pellegrini al programa 'Al primer toque', de Onda Cero.

Desencuentro con el jeque del Málaga

"Mientras no se firme no está todo hecho. El City ha mostrado mucho interés en que yo sea su técnico. Mi agente ha conversado mucho con ellos, las cosas no están cerradas pero no debería haber ningún problema. Tengo un compromiso de palabra con ellos y espero que se ejecute pero si no hay nada firmado no puedo decir que sea técnico de un club", ha señalado en otra entrevista a Canal Sur.

En el club inglés se podría reencontrar con José Mourinho, que apunta al Chelsea y quien sustituyó al chileno en el banquillo blanco con polémicas declaraciones. "Pienso lo mismo que dije en su momento. Yo quería venir a Málaga, estoy muy orgulloso de haber elegido Málaga. Si otra persona no quiere, se respeta su decisión. Para mí no era una ofensa venir, al contrario, tenía muchas otras ofertas. Elegí ésta por el gran proyecto", ha declarado Pellegrini.

Por último, reiteró que no comparte la manera de llevar el club del jeque Al Thani. "No comparto la manera de llevar la institución, pero son mis opiniones, no soy el encargado de llevar esto. Mis peticiones no eran reclamos, eran sugerencias. Cumplimiento de lo pactado y los contratos, anticipación, planificación... Todo ello repercute el rendimiento del equipo", finalizó.