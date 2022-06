Champions League | Real Madrid 3-0 Galatasaray

El Real Madrid vapulea al Galatasaray deja prácticamente sentenciada la eliminatoria en el partido de ida. Una goleada (3-0) en casa ante el Galatasaray para dejar helado el infierno turco que espera la semana que viene a los blancos en el Uri Sami Yen. [Real Madrid 3-0 Galatasaray]

Los cuartos de final de Champions dejan claro que en el Real Madrid han adquirido un protagonismo fundamental algunos jugadores que no hubieran aparecido en ninguna quiniela como hombres claves del equipo esta temporada.

La honestidad de Mourinho

La convocatoria blanca ya levantaba la primera polémica, en el segundo partido de Casillas con el alta médica tampoco entra en la convocatoria. Algo inédito en toda la carrera del guardameta de Móstoles.

Al ser cuestionado en rueda de prensa, Mourinho respondió que "siempre he sido honesto con Iker, está trabajando bien y debe esperar su oportunidad".

Iker Casillas perdió la titularidad en favor de Antonio Adán, la lesión del capitán de la Selección Española provocó un movimiento ágil de la secretaría técnica para hacerse con los servicios de Diego López. El exsevillista se asentó en la titularidad y hundió moralmente a Adán que soñó durante años con una oportunidad como ésa y se le cerraban las puertas del once.

Una vez en el once el lucense, sus brillantes actuaciones ante Barça y, sobre todo, ante el Manchester United en Old Trafford le consolidaron en la portería. Ahora, la vuelta de Casillas se antoja complicada pues no hay motivos para sentar a un jugador en el mejor momento de su carrera.