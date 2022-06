Fútbol | Real Madrid

El Milán ha reconocido que ya ha comenzado las negociaciones para conseguir que el centrocampista brasileño Ricardo Izecson dos Santos Leite, Kaká, vuelva a jugar en el equipo italiano, del que salió en 2009 para fichar por el Real Madrid.

El consejero delegado del Milán, Adriano Galliani, aseguró este viernes que el brasileño regresará en el mercado de invierno si las tres partes implicadas, los dos clubes y el propio Kaká consiguen "ser buenos" y deshacen, en primer lugar, uno de los principales nudos del asunto, el sueldo.

"Kaká llegará si conseguimos ser buenos los tres, nosotros, el Real Madrid y el jugador", afirmó el consejero delegado del Milán a los periodistas a su llegada este viernes a la sede de la Liga de Fútbol de Italia en la capital lombarda, en declaraciones que recogen los medios italianos.

"Tenemos el muro de un sueldo que no es acorde a la situación en Italia y, por tanto, habrá que encontrar soluciones fantasiosas. Si no es así, no lo conseguiremos", agregó.

Galliani negó que el club tenga abiertos otros frentes que puedan afectar a la vuelta de Kaká, como un posible fichaje del delantero italiano del Manchester City Mario Balotelli, y aseguró que "existe solo una negociación en curso y es aquélla por Ricardito, que por otra parte es dificilísima".

“Los números nos obligaron a vender a Kak, a ver si podemos recuperarlo“

El "amor" mutuo que se profesan la afición "rossonera" y el jugador brasileño "nunca terminó". "Es solo que la ley de los números nos obligó llegado un momento a vender a Kaká y ahora vemos si podemos recuperarlo", dijo el directivo milanista.

Según asegura el diario deportivo italiano La Gazzetta dello Sport, el propio Galliani mantuvo este jueves una conversación telefónica con el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, para proponerle que Kaká regrese al Milán con una cesión durante dos años, el tiempo de contrato que le queda al jugador en el club español.

El periódico afirma que, por el momento, Pérez no ha descartado esta posibilidad, solo ha pedido tiempo para pensárselo, y explica que Kaká está dispuesto a rebajar su sueldo hasta los 7,5 millones de euros (frente a los 10 millones actuales), aunque el Milán insiste en que no puede asumir más de 5 millones.

El propio jugador estuvo el pasado miércoles en Milán (norte de Italia), donde cenó con su compatriota Robinho, así como con otros antiguos compañeros en el equipo "rossonero", del que marchó en 2009 al fichar por el Real Madrid por 67 millones de euros.

"Yo ya he dicho que estoy dispuesto a encontrar una solución con el Real, que me vaya bien a mí y a ellos. Que hablen los clubes, yo no estoy aquí para esto. He venido a ver a algunos amigos", dijo a la salida del restaurante.

"Yo siempre estoy muy agradecido al Milán, pero tengo contrato con el Real Madrid. ¿Si me dejan salir cedido? No lo sé. Si ellos se ponen de acuerdo... No es una situación agradable, ni para mí ni para el Real Madrid", agregó.

El Milán, club propiedad del ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi, ya intentó recuperar al centrocampista brasileño el pasado verano, llegando a mantener un encuentro con la directiva del Real Madrid en Nueva York aprovechando un amistoso que ambos equipos disputaron en la ciudad estadounidense.