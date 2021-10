El argentino Mauricio Pellegrino ha sido destituido como entrenador del Valencia CF, según ha informado en rueda de prensa el presidente del club, Manuel Llorente, tras la derrota del equipo por 2-5 ante la Real Sociedad.

De momento no hay sustituto y este sábado será el delegado Salvador González 'Voro' quien dirija el entrenamiento, según señaló el director deportivo del Valencia, Braulio Vázquez. 'Voro' ya asumió el equipo tras la salida del holandés Ronald Koeman.

Llorente señaló que se sentía responsable de lo que ha ocurrido y que hasta este momento no se había pensado en cambiar de entrenador a pesar de la preocupación por la imagen del equipo, sobre todo fuera de casa.



"Hemos estado intercambiando opiniones, debatiendo y hemos tomado la decisión de la destitución de Mauricio Pellegrino", apuntaba Llorente en rueda de prensa. "No pensábamos que esto pudiera pasar. Pensábamos que el equipo iba a reaccionar", añadió.

El técnico argentino deja así de ser entrenador del Valencia después de 14 jornadas de Liga, donde ha acumulado seis derrotas, tres empates y cinco victorias. Su sustituto será el delegado del club, Salvador González 'Boro', quién ya asumió el equipo tras la salida del holandés Ronald Koeman.

"Os aseguro que no pensábamos en que pudiera pasar, pensábamos que el equipo iba a dar otra imagen diferentes a la que teníamos en Málaga y no ha sido así. Hemos analizado la evolución desde que iniciamos la campaña y esto es lo que ha hecho que se destituya", indicó Llorente.

"A veces estas decisiones duelen mucho tomarlas, y este es el caso. Quiero que quede claro que nosotros no tomamos las decisiones en caliente, simplemente la decisión se toma tras ver la evolución del equipo. No ha sido motivo cualquier otro argumento", apuntó.

Braulio: "Queremos un entrenador que gane"

Por su parte, el secretario técnico del Valencia, Braulio Vázquez, explicó en los mismos términos la destitución de Pellegrino. "No hemos hecho nada por los calentones, decisiones tan importantes no se pueden tomar así. Hemos estado mal y la cohesión del equipo no era la adecuada", comentó.

"Lo importante ahora es acertar con el entrenador. Lo primero que queremos es que gane, pero todos esos argumentos se los tengo que dar al consejo antes que a vosotros", indicó Braulio a la prensa. "Queremos recalcar nuestra responsabilidad, pero los objetivos se ven al final de temporada y ahí es cuando queremos evaluar", aseveró.