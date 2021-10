Ficha técnica: Alineaciones confirmadas: Real Madrid: Casillas; Sergio Ramos, Pepe, Varane, Marcelo; Khedira, Modric, Özil; Di María, Cristiano Ronaldo e Higuaín. Deportivo: Aranzubía; Manuel Pablo, Marchena, Zé Castro, Evaldo; Abel Aguilar, Álex Bergantiños; Bruno Gama, Juan Domínguez, Pizzi; y Riki. . Árbitro: Ayza Gámez (comité valenciano). Estadio: Santiago Bernabéu. Hora: 19.50.

El Real Madrid quiere confirmar su reacción en la Liga, en la que empezó alejado de su verdadera imagen, enlazando dos victorias consecutivas esta temporada ante un Deportivo de la Coruña que llega al estadio Santiago Bernabéu sin complejos y con valentía. [Real Madrid - Deportivo en vivo este domingo a las 19:50h. en RTVE.es]

Al equipo de Mourinho no le vale otra cosa que no sea la victoria si no quiere descolgarse aún más del Barcelona, el 'eterno rival' al que se enfrentará el próximo 7 de octubre en el primer 'clasico' de la temporada.

Será la tercera victoria consecutiva si tenemos en cuenta la lograda con remontada épica ante el Manchester City en Liga de Campeones, algó que Mourinho considera necesario para devolver la confianza a su equipo.

Al portugués no le tembló la mano para dejar en el banquillo ante el City a indiscutibles como Sergio Ramos y Mesut Özil, y es que Mou quiere a sus hombres "a tope". No obstante, el toque de atención sirvió para la reacción. Tras las derrotas en Getafe y Sevilla, la actitud del Real Madrid ha sido diferente ante el City y en Vallecas para conseguir el primer triunfo a domicilio liguero.

Los dos jugadores 'señalados' estarán en el equipo titular ante el Deportivo. Sergio Ramos ya regresó en Vallecas y Özil lo hará tras comenzar dos encuentros consecutivos en el banco. La sorpresa será que el sevillano lo hará en el lateral derecho por la suplencia de Arbeloa. También devolverá la titularidad Mourinho a Sami Khedira. Michael Essien, que arrastra un golpe del trofeo Santiago Bernabéu y Fabio Coentrao, que volvía cumplidos sus cuatro partidos de sanción, se han caído a última hora de la convocatoria y no estarán ante el Depor.

Quien sí estará en el banquillo es Kaká que se exhibió ante el Millonarios colombiano. Marcó tres de los ochos goles madridistas en un partido sin tensión, pero sirvió para que de nuevo esté en la cabeza de Mourinho, como admitió el técnico portugués. Con Özil y Luka Modric por delante, tiene difícil tener minutos en partidos oficiales, pero muestra orgullo ante su situación. El croata será titular por el descanso de Xabi Alonso.

Mourinho despeja dudas en el pulso entre Benzema e Higuaín. El francés, tras un flojo inicio, había encontrado una racha goleadora que le parecía dar ventaja en la carrera por la titularidad del nueve, pero el nueve contra el Deportivo será Higuaín.