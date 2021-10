El presidente de la FIFA, Joseph Blatter, tuvo conocimiento de los sobornos de la empresa ISL a Joao Havelange y Ricardo Texeira gracias a un pago que por error llegó a una cuenta del organismo rector del fútbol mundial.

Este hecho ha podido saberse este jueves después de que el propio Blatter admitiera, en una entrevista con FIFA.com, que él es el anónimo "P1" que aparece en el auto de sobreseimiento de la instrucción penal abierta por la Fiscalía del cantón suizo de Zug por "gestión desleal" de la FIFA, "apropiación indebida y eventualmente gestión desleal" de Havelange y Teixeira.

"Señor Blatter, ¿es usted P1?. "Efectivamente", responde el presidente de la FIFA. "¿Por qué se ha decidido mantener el anonimato? Así, nunca se terminarán las conjeturas". Blatter contesta que el tribunal federal suizo decidió que se mantuviera en el anonimato "los nombres de terceros no acusados". "Yo no he sido acusado y, por tanto, permanezco de forma anónima como P1, lo cual, para ser sincero, no es difícil de adivinar", añade.

La aclaración sobre la identidad de "P1" por Blatter se produce 24 horas después de la resolución judicial del tribunal federal suizo que autoriza la consulta del auto de archivo del caso ISL por la fiscalía del cantón de Zug el 11 de mayo de 2010.