A pesar de que son muchas las voces que hablan de milagro en la salvación del Zaragoza, la realidad es que ésta se debe a una sensacional segunda vuelta en la que los de Manolo Jimenez han logrado 31 puntos, 12 de ellos en las cuatro últimas jornadas.

De la decepción de las primeras 24 jornadas en las que el conjunto maño parecía condenado al descenso, los blanquiazules cambiaron el chip con la llegada de Manolo Jiménez en sustitución de Javier Aguirre.

El técnico sevillano, que cogió al equipo en la última posición de la tabla, le dio un nuevo aire al conjunto zaragocista que comenzo una heroica remontada hasta llegar a la última jornada con posibilidades matemáticas de lograr la permanencia que los maños certificaron este domingo tras vencer a domicilio al Getafe por 0-2.

El nombre propio de la salvación en el Rayo Vallecano es Raúl Tamudo. Un remate de cabeza en el tiempo de descuento del de Santa Coloma de Gramanet, en clara posición de fuera de juego, permitió a los madrileños mantenerse un año más en Primera.

La polémica surgió horas después cuando eld elantero del Rayo Michu reconoció en la Cadena Cope que pidió a los jugadores del Granada que les dejaran marcar -y así bajaba el Villarreal- justo antes del gol de Tamudo. "Al enterarme de que había marcado el Atlético, se lo dije a uno del Granada, no me acuerdo a quién, y me decía, '¿en serio? ¡jurámelo!".

Los de José Ramón Sandoval, que habían logrado situarse al comienzo de la segunda vuelta en puestos europeos, se fueron deshinchando a una velocidad de vértigo acumulando nueve derrotas seguidas y sumando solo tres puntos de 30 posibles. Los malos datos del Rayo Vallecano, se constatan también en el hecho de haber logrado el dudoso honor de ser el equipo más goleado de la división de honor con 73 goles en contra.