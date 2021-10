El base novato catalán Ricky Rubio, de los Timberwolves de Minnesota, ha batido el récord mundial de canastas consecutivas desde detrás del aro, en uno de los concursos que tienen lugar en la 61 edición del Fin de Semana de las Estrellas, que comenzó este viernes en Orlando (Florida).



"Estoy encantado de estar aquí. Es bonito participar en este tipo de actos y encima acabo de batir un récord mundial", ha celebrado en declaraciones a Efe el jugador español de los Minnesota Timberwolves minutos después de encestar 18 canastas, incluidas 16 consecutivas, en un minuto desde detrás del aro.



En el concurso, que se estrenó en está edición del Fin de Semana de las Estrellas, también participó el base "sensación" de la NBA, el estadounidense de origen taiwanés Jeremy Lin, jugador de los Knicks de Nueva York, que fue el primero en iniciar el duelo con Rubio y se quedó con sólo ocho canastas.



Ambos jugadores se colocaron en la línea de fondo entre la canasta y la esquina lateral para hacer los tiros en el campo instalado en el Centro de Convenciones de Orlando.



"Ha sido muy emocionante, es como estar viviendo un sueño. Poder conocer a uno de mis ídolos, Shaquille O'Neal, y haber podido hablar con él como si fuera uno más", comentó.

Irving fue el gran triunfador; Lin defraudó

El base novato australiano Kyrie Irving reivindicó su condición de número uno del pasado sorteo universitario y con una actuación individual brillante encabezó el ataque ganador del equipo de Chuck que se impuso por 146-133 al de Shaq en el Partido de las Promesas del Fin de Semana de las Estrellas.



El partido, en su nueva versión de mezclar jugadores novatos y de segundo año, no generó ningún tipo de interés, y por el contrario dejo en evidencia a más de un protagonista, especialmente a Jeremy Lin, el base sensación de los Knicks de Nueva York, que fue el gran perdedor individual de la jornada.



Si ya por la mañana sufrió una gran derrota cuando el base novato español Ricky Rubio lo "humilló" en otro invento más de lo que es la festividad del Fin de Semana de las Estrellas, como fue el concurso de tiros desde detrás de la canasta, en el partido, aunque fueron compañeros, no hicieron nada especial ni evitar la derrota del equipo de Shaq.



Irving se encargó de dar una auténtica lección de juego ofensivo al conseguir 34 puntos en 28 minutos que estuvo en la pista del Amway Center, de Orlando, donde se celebra la 61 edición del Fin de Semana de las Estrellas. El base australiano de los Cavaliers de Cleveland anotó 12 de 13 tiros de campo, incluidos 8 de 8 triples, y 2-2 desde la línea de personal, repartió nueve asistencias, capturó tres rebotes y recuperó dos balones.



Irving, de 19 años, que cada vez consolida más su candidatura al premio de Novato del Año, consiguió ser nombrado el Jugador Más Valioso (MVP) del partido. "Me he sentido muy bien desde el inicio del partido, todo el equipo jugó fenomenal, y he tenido la suerte que todo lo que he tirado a canasta ha entrado", comentó Irving.



Junto a Irving, el escolta segundo año Paul George, de los Pacers de Indiana, logró 23 puntos y fue el segundo máximo encestador de una lista de siete jugadores del equipo Chuck que tuvieron dobles dígitos, un 65 por ciento de acierto en los tiros de campo y el 55 (11-20) de triples, comparados al 57 y 29 (12-41), respectivamente, del Shaq.



El equipo de Chuck, que fue el que eligió el exalero Charles Barkley, también dominó en las acciones bajo los aros al capturar 43 rebotes por 29 que logró el de Shaq, elegido por el expívot Shaquille O'Neal", que al descanso ya se fue con la desventaja de 12 puntos (77-65).



El pívot DeMarcus Cousin, de los Kings de Sacramento, y el escolta-alero Evan Turner, de los Sixers de Filadelfia, lograron sendos dobles-dobles. Cousins consiguió 18 puntos y 11 rebotes, mientras que Turner aportó 16 tantos, capturó también 11 balones bajo los aros y repartió siete asistencias.



Mientras que John Wall, el base segundo año de los Wizards de Washington, que el año pasado fue el MVP del Partido de Novatos, esta vez jugó como reserva y logró 17 puntos.



Otro jugador novato de los Cavaliers, el ala-pívot Tristan Thompson lideró el ataque del equipo de Shaq al conseguir 20 puntos, mientras que el pívot Greg Monroe, de los Pistons de Detroit, fue el mejor bajo los aros al aportar un doble-doble de 19 puntos, 10 rebotes, cinco robos de balón y cuatro asistencias.



Rubio, que jugó 21 minutos, aportó 12 puntos al anotar 5 de 9 tiros de campo, incluidos 2 de 6 triples, repartió siete asistencias, capturó tres rebotes, recuperó un balón y lo perdió tres veces. El novato catalán se encargó de aportar los mejores pases que se vieron en el equipo de Shaq, donde Lin sólo jugó nueve minutos y anotó dos puntos (1-4, 0-2, 0-0), dio una asistencia y capturó un rebote.