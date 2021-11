El entrenador del Real Madrid, el portugués Jose Mourinho, se mantuvo aparentemente tranquilo ante los pitos en contra que tuvo de la afición del Real Madrid, y señaló que puede que algún día pueda responder con fútbol y "sean ellos (afición) la que se quede triste".

"Zidane ha sido pitado aquí. Ronaldo y Cristiano Ronaldo, Bota de Oro, han sido pitados aquí. ¿Por qué no puedo ser pitado yo? No es un problema para mí. Zidane respondió con su fútbol y los otros, Ronaldo y Cristiano, también. Puede ser que un día yo pueda responder y se queden tristes ellos", dijo el preparador del Real Madrid.

"No pasa nada. Hay una primera vez para todo. Nunca me ha pasado en mi vida. Hay una primera vez para casi todo y me ha pasado. No pasa nada", añadió en relación a los silbidos de la grada. Mourinho descartó que esta semana, tras la derrota ante el Barcelona en la Copa del Rey, haya sido dura para él.

“No leo Marca. No sé lo que pone“

"Dura para mi? He perdido un partido el miércoles y el viernes estaba trabajando otra ve en este partido. Ganamos y ¿por qué va a ser dura?, dijo, sin querer valorar lo publicado por el diario Marca, que desveló problemas en el seno del vestuario. "No leo Marca. No sé lo que pone. Menos aún un día de partido, y en el lugar y el día de concentración".

"Cada club tiene su cultura y su historia. Yo no he nacido madridista soy un profesional que quiere defender este club con sus cualidades. Yo no he pedido entrenar al Real Madrid. Fue él el que me pidió entrenar a él. La relación fantástica que tengo con el presidente y la directiva saben que no van a tener ningún tipo de problema. Hago mi trabajo y no pasa nada. Si pitan en un club donde no pitan a nadie, como el Chelsea, que no pita ni a sus rivales, sería difícil de aceptar. Pero en una casa en la que pitan a los más grandes del mundo, qué voy a decir", añadió el técnico, que rechazó explicar los cambios en la alineación y el sistema.

"No tengo que justificar las decisiones y menos a la prensa. Cuando se pierde hay un padre y cuando se gana hay muchos. Por eso hay muchos padres hoy. No pasa nada. Mañana es lunes", dijo el técnico, que restó importancia al hecho de no haber salido del banquillo en todo el partido.

"Puedo no venir a las ruedas de prensa si el equipo gana pero siempre vengo si pierde. Igual en el campo. Si ganamos no tengo que salir. Si pierde siempre estoy ahí. Las victorias son para los demás", agregó Mourinho, que negó estar atravesando el peor momento desde que está en el Real Madrid.

"Nunca había sido líder con cinco puntos de ventaja. En la Copa del Rey hay un partido para jugar y si nos eliminan no es con el Alcorcón, sino por el Barcelona, seguimos en Liga de Campeones. No tengo momentos difíciles pero sí nuestro compañero Oscar Ribot (jefe de prensa del Real Madrid, que ha perdido a su padre en las últimas horas), agregó Mourinho.

Sobre el partido, el entrenador del Real Madrid dijo: "El primer tiempo tuvimos errores defensivos por culpa de nuestro rival que tiene jugadores muy buenos con características especiales como Llorente y De Marcos que nos crearon problemas. Pero después hemos jugado bien. Ha jugado al fútbol bien y los problemas defensivos bajaron en la segunda parte y el equipo ganó con tranquilidad. Ha sido un partido para mí donde tenía siempre la sensación de ganar".

Butragueño: "Un vestuario fracturado no logra estas cifras" Por su parte, Emilio Butragueño, director de Relaciones Institucionales del Real Madrid, dijo al final del encuentro ante el Athletic de Bilbao en Canal Plus, que "un vestuario fracturado no logra estas cifras". Además, al ser cuestionado por si su club va a sancionar a Pepe por pisar la mano a Leo Messi en el Clásico, contestó: "Tenemos un régimen interno, se ha hablado mucho y no vamos a participar de esa opinión pública; es algo que queda entre nosotros y ahí queda nuestro discurso". "Pepe es un buen chico y apasionado, ha sufrido porque es un buen deportista", subrayó el ejecutivo del Real Madrid. Sobre la vuelta en el Camp Nou en la Copa del Rey. "No ha terminado la eliminatoria, aún, viendo este escudo lucharemos", apostilló Butragueño. Por su parte, Josu Urrutia, presidente del Athletic, preguntado por un posible penalti en el área del Real Madrid, dijo "el 4-1 no va a variar con mi opinión, así que no quiero opinar sobre los penaltis".

Marcelo: "Si hubiese división nos afectaría en el campo" El defensa brasileño del Real Madrid Marcelo dejó claro que la victoria es una prueba clara de que no hay división en el equipo. "Creo que no hay nada de división. Si hubiese alguna nos afectaría en el campo y lo hemos demostrado que no, que estamos unidos", señaló el jugador a Canal+ tras el encuentro. El brasileño, autor del primer gol del Real Madrid, con el que los blancos lograron el empate transitorio, se congratuló del triunfo en un partido que ya sabían "iba a ser muy difícil". "Hemos sabido tocar el balón y superarles, logrando una victoria muy importante para nosotros", añadió Marcelo, que ya piensa en remontar el miércoles el (1-2) en los cuartos de final de la Copa del Rey. "Vamos a luchar hasta el final", sentenció.

Callejón: "Los pitos son para todos y respetamos a la afición" El atacante del Real Madrid, José Callejón, autor del cuarto gol de su equipo, que neutralizó los pitos de la afición a su técnico, quiso restar importancia al ambiente y resaltó que los silbidos "son para todos". "Los pitos son para todos. Un día para uno y otros para otro. No hay que dar mucha importancia a eso. Dentro del vestuario sabemos que eso va en parte para todos y respetamos a la afición", dijo Callejón, que rechazó valorar las informaciones sobre la inestabilidad en el vestuario. "No tenemos tiempo para pensar en esas cosas. Teníamos un partido importante donde teníamos que ganar para mantener la distancia", dijo. "No es que sea cierto o no, no paramos a pensar en esas cosas y tenemos solo en mente el partido", insistió el atacante, que mantuvo la racha anotadora.