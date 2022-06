Europa League | Atletico de Madrid - Udinese

El Atlético de Madrid y su entrenador, Gregorio Manzano, afrontan este jueves un nuevo examen fundamental para los objetivos del equipo ante la afición colchonera.

Los rojiblancos necesitan ganar al Udinese si quieren, al menos, poder empatar a puntos por el liderato del grupo I de la Europa League. [Atlético de Madrid - Udinese, en vivo, este jueves a las 21:05 en RTVE.es]

Además, una nueva victoria sería fundamental para cerrar definitivamente "el octubre negro" del conjunto rojiblanco, que acumuló siete partidos sin ganar, y acallar los gritos contra Manzano que surgieron en el Calderón en el último partido de Liga frente al Zaragoza.

El Atlético de Madrid necesita los tres puntos sí o sí. De no conseguirlo, los rojiblancos se quedarían sin posibilidades de cerrar como líderes de grupo esta fase, ya que en Italia acabaron perdiendo 2-0 en los minutos finales y el Udinese le aventaja en tres puntos.

Asimismo, otro resultado que no fuera una victoria podría poner en peligro su clasificación para dieciseisavos de final, ya que de momento solo aventaja en tres puntos al Celtic y al Rennes, los otros equipos del grupo.

Habrá rotaciones en el once del Udinese, en el que Antonio Floro Flores, autor de uno de los dos goles frente al Atlético en la anterior jornada, asumirá la responsabilidad ofensiva de un equipo cuya fortaleza está en el colectivo y en la defensa. Ha dejado su portería a cero en ocho de sus catorce choques de esta campaña.

El equipo dirigido por Francesco Guidolin, en cualquier caso, pierde fuerza como visitante en torneos continentales (no ha ganado en sus seis últimos partidos europeos fuera de casa) y llegará al Vicente Calderón sin dos hombres clave , Antonio Di Natale y Giampiero Pinzi , ambos fuera de la convocatoria de 20 futbolistas.

Falcao, a reencontrarse con el gol

En el Atlético no se prevén apenas novedades en la alineación. Manzano probablemente repetirá con el colombiano Radamel Falcao en punta.

'El Tigre' rojiblanco espera reencontrase con el gol en una competición donde la pasada temporada fue el máximo goleador, con 17 tantos. Sin embargo, este año, Falcao solo ha conseguido marcar un gol al Celtic en Europa. Ante el Udinese volverá a intentarlo aunque el férreo marcaje al hombre que le hicieron en Udine puede ponérselo complicado.

Además Manzano podría repetir el triplete atacante con el que ganó al Zaragoza. Además de Falcao, Diego Ribas y Adrián López podrían acompañarle en el frente de ataque, con las dudas de si da descanso al turco Arda Turan.

Quien no estará seguro es José Antonio Reyes. El sevillano, castigado ante el Zaragoza por insultar al técnico al ser sustituido en San Mamés, tampoco ha entrado en la convocatoria contra el Udinese. Corren sospechas de que sea una continuación de ese castigo, aunque la versión oficial dice que el extremo rojiblanco se cae por una gripe.

En el resto del equipo inicial, Mario Suárez ocupará un puesto en el medio centro, una vez que está sancionado para el encuentro del próximo domingo frente al Getafe, con el portugués Tiago Mendes como posible acompañante, dependiendo del sistema que ponga en juego el entrenador.

En defensa no se esperan cambios. Ahí, Manzano está pendiente de la pubalgia del portugués Silvio Azevedo, cuya posición en el lateral derecho podría ser para el colombiano Luis Perea si no puede jugar, y contará de nuevo con Álvaro Domínguez y Diego Godín como centrales y con el brasileño Filipe Luis en la izquierda. El belga Thibaut Courtois, en la portería, completará el once del Atlético.