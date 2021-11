El éxito del Betis tiene un toque femenino

El Betis no ha podido empezar mejor la temporada. Tras lograr el tan deseado ascenso el pasado curso, el conjunto andaluz no ha perdido todavía ningún partido en la máxima categoría ni tampoco conoce el empate.

La clave parece sencilla: mucho trabajo e ilusión, algo que Patricia Ramírez, la psicóloga deportiva del equipo, ha vivido en primera persona.

Tras pasar cinco temporadas en el Mallorca, esta canaria adoptiva aterrizó en el Benito Villamarín con un objetivo claro: el ascenso.

“Cuando llegué me encontré un equipo que quería subir y que ese era su único objetivo. Así me lo transmitió Pepe Mel y así fueron las expectativas que puse sobre los jugadores. No había otra”, asegura Patricia en declaraciones a RTVE.es

“El ascenso era lo único. Desde que empezamos a trabajar, lo hicimos con un punto de no retorno. No había otra, trabajamos sin mirar atrás, solo en una dirección. Era una obsesión en el sentido de que no teníamos otro objetivo, no contemplábamos nada más que la posibilidad del ascenso”.

Un equipo que granito a granito fue consiguiendo su deseo aunque tuvo que pasar por momentos muy duros, como el tumor que sufrió Miki Roqué.

“Lo de Miki fue un gran palo. Pero el que mejor lo afrontó, con la valentía de alguien maduro, fue Miki. Es y ha sido un ejemplo ayer, hoy y mañana. Su personalidad nos ha dado ánimos y fuerza. Decir Miki es quitarse el sombrero. Nos ha sorprendido en cada etapa, nos ha unido, nos ha dado una lección de valor”.

Como psicóloga del equipo ‘verdiblanco’, Patricia comenta que el conjunto “no necesitó nada especial” para superar este duro golpe.

“El equipo no necesitó nada especial, estuvo a la altura de las circunstancias. Tenemos un grupo de jugadores maduros, responsables y trabajadores. Fueron valientes para salir a luchar por Miki y por el equipo”.

Una mujer en un mundo de hombres Aunque la figura del psicólogo deportivo es cada vez más común en todos los equipos, lo que llama la atención es que detrás de ella se esconda una mujer. Patricia asegura que nunca ha tenido ningún problema en su trabajo por esto y afirma que no cree que el fútbol sea "tan machista como se dice” sino que es “una cuestión de elección”. “No creo que el fútbol sea tan machista como se dice“ “No creo que el fútbol sea tan machista como se dice. El fútbol es masculino, suele ser la elección de muchos niños en la escuela, igual que las niñas se decantan por otros deportes como la gimnasia, el ballet o el judo”. Tras 14 años trabajando como psicóloga deportiva, la canaria comenta que “siempre se le ha valorado por su trabajo” aunque reconoce que no escapa de "comentarios machistas en las redes sociales” los cuales “no merecen mi respeto ni creo que tengan credibilidad delante de otros”. “No me he encontrado con conductas machistas por ninguno de mis compañeros“ “No me he encontrado con conductas ni comentarios machistas por ninguno de mis compañeros, ni cuerpo técnico ni futbolistas. Considero que trabajo en un ambiente profesional en el que estoy por mis méritos”.