La AFE y la LFP llegan a un acuerdo: habrá Liga

La Liga de Fútbol Profesional (LFP) y la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) han llegado a un acuerdo para que la Liga vuelva este fin de semana. Ambas asociaciones han necesitado siete reuniones para alcanzar un pacto que ponga fin a la huelga que tenía parado el fútbol español desde el pasado 11 de agosto.

La AFE ha confirmado mediante un comunicado en su página web que han decidido desconvocar el parón. "AFE ha decidido desconvocar la huelga, una vez se ha acordado que se garanticen, por diferentes vías, las deudas que se mantienen con más de 200 futbolistas".

"La huelga ha sido desconvocada por parte de la AFE. Quiero agradecer el apoyo incondicional de los equipos de la Liga, que han estado respaldando la posición de la LFP", confirmó el presidente de la LFP, José Luis Astiazarán, en rueda de prensa conjunta con su homólogo de la AFE, Luis Rubiales, tras la reunión de algo de más de tres horas y media en la sede de la patronal de clubes, la séptima que han mantenido el sindicato de futbolistas y la Liga.

"Otro de los acuerdos del Comité de Huelga de AFE es la entrada en vigor de un procedimiento abreviado para la resolución de los contratos, que permitirá a todos aquellos futbolistas con deudas que alcancen a tres mensualidades o el equivalente, abandonar el club en el que militen y poder contratar por otro".

Igualmente, anunciaron que la primera jornada de la Liga BBVA, suspendida por el paro de los futbolistas, se disputará el domingo 22 de enero de 2012, y la vigésima jornada que tenía que jugarse en esa fecha inicialmente se desplazará al miércoles 2 de mayo. En la Liga Adelante, la fecha en la que se disputará esa jornada será el miércoles 26 de octubre.

"Lo que hemos aprendido de esta convivencia es que, a partir de ahora, tenemos que solventar los problemas de manera más práctica . Vamos a mirar al futuro y a trabajar porque existen muchas lagunas en el aspecto de la legislación en muchos casos en el deporte profesional. Ha sido un esfuerzo de ambas partes y estoy muy satisfecho porque ya va a empezar a correr el balón, que es lo que nos importa", comentó. El presidente de la Liga anunció que van a proponer a los clubes "que no se descuente" del sueldo de los jugadores el salario correspondiente a los días de huelga que ejercieron en la primera jornada del campeonato, del 19 al 22 de agosto, y, aunque eludió dar cantidades, dijo que se ha rubricado un "sistema de garantías" para asegurar la deuda de los clubes con los futbolistas. Por su parte, Rubiales desveló que los acuerdos cerrados este jueves con la Liga son un nuevo Fondo de Garantía , un cambio normativo que prevé que, en caso de descenso administrativo, la cobertura salariales de los futbolistas, un procedimiento abreviado para la resolución de contrato si el jugador no percibe tres mensualidades de su salario, con lo que podrían tramitar fuera de plazo la ficha.

"Un punto de inflexión" para el fútbol

El presidente de la AFE no ocultó que el sindicato tiene "un pacto plenamente satisfactorio" para los futbolistas y los clubes. "Los futbolistas van a ver cómo sus deudas están garantizadas. Estamos plenamente satisfechos. La huelga queda desconvocada, quiero agradecer la compresión de la afición", señaló.



"A los futbolistas españoles y no españoles, muchas gracias. Me siento muy orgulloso. Queda solucionado el problema de estos 200 futbolistas. A partir de ahora, vamos a trabajar conjuntamente", ha indicado Luis Rubiales.



Del Fondo Social que la AFE recibe de la Liga, 2,2 millones de euros más el IPC, la AFE va a participar "en un porcentaje" del tercer y cuarto año pactados para que las deudas de los futbolistas -entre 40 y 50 millones de euros- sean saldadas y, con posterioridad, estas cantidades serán devueltas al sindicato, explicó el presidente del sindicato de los futbolistas.



"La situación económica no es fácil. La LFP ha hecho un gran esfuezo. Quiero agradecer, pese a que teníamos una situación muy tensa, se ha mantenido la cordialidad y el respeto. Lo que hemos conseguido es muy importante para los futbolistas, pero es un punto de inflexión para que, de ahora en adelante, tengamos la legislación que un deporte como el fútbol y un país como el nuestro merecen", ha concluído Rubiales.