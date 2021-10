El presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), Luis Rubiales, ha anunciado la convocatoria de huelga para las dos primeras jornadas tras no haber llegado a un acuerdo con la Liga de Fútbol Profesional (LFP) en las negociaciones del nuevo convenio colectivo.

La convocatoria de huelga afectaría tanto a la Liga BBVA como a la Liga Adelante, según ha manifestado Rubiales, en presencia de más de un centenar de futbolistas, entre ellos el capitán de la selección española, Iker Casillas, quien ha asegurado "que no se va a jugar".

“La liga no dará comienzo hasta que no se firme el nuevo convenio“

"Los futbolistas nos hemos unido y hemos dicho basta ya. AFE, los jugadores de Primera y Segunda División hemos tomado la decisión responsable, firme y unánime de convocar la huelga para las dos primeras jornadas del fútbol español. La liga no dará comienzo hasta que no se firme el nuevo convenio colectivo", ha asegurado Rubiales, que también ha estado respaldado por internacionales como Carlos Puyol, Xabi Alonso, Fernando Llorente y Santi Cazorla.

No obstante, el presidente de AFE ha indicado que la convocatoria de huelga no significa que se vaya a dejar de negociar para tratar de alcanzar un acuerdo sobre el convenio, aunque el paro podría prolongarse si persiste la falta de acuerdo.

"A los futbolistas no se les puede pedir más. Los futbolistas no quieren más dinero, quieren que se cumplan los contratos, que se vele por las deudas pasadas, presentes y futuras y que vosotros disfrutéis del fútbol como una competición sana, en condiciones de igualdad, donde los futbolistas sean tratados igual en un equipo que en otro", ha añadido.

En desacuerdo con la LFP

Rubiales ha denunciado que el acuerdo "unilateral" adoptado por la Liga para crear un fondo para garantizar las deudas salariales de los jugadores de clubes en concurso es insuficiente "para cubrir las deudas de este año y las que se generen después".

"No queremos únicamente medidas paliativas. Hemos propuesto, como existe en Alemania, Inglaterra u Holanda, que haya medidas preventivas. Allí el club que no va a pagar no compite. Hemos pedido que a los jugadores que les adeudan tres mensualidades puedan romper su contrato y parecía que habíamos llegado a un acuerdo, pero se dejó a un lado. El acuerdo de la Liga deja de lado todo lo tratado", ha afirmado.

Además, la AFE denuncia varios puntos conflictivos del convenio colectivo, que están negociando con la LFP.

Entre estos puntos se encuentra la intención de que los internacionales computen como días de vacaciones cuando estén concentrados con la selección española.

Tampoco están de acuerdo con la propuesta de incluir en este nuevo convenio la obligatoriedad de que los futbolistas cedan a sus clubes sus derechos de imagen.