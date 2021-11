España perdona la vida a Inglaterra en el debut

La selección española sub-21 ha perdonado a una desconocida selección inglesa en el primer partido del Europeo jugado en el estadio danés Arena de Silkeborg. El equipo dirigido por Milla ha sido superior y se ha visto ayudado además por un gol de Ander Herrera en el minuto 13 de partido que le ha puesto por delante.



Sin embargo, durante la segunda parte, 'la rojita' ha preferido controlar el balón para no pasar apuros. La táctica, muy propia de la selección absoluta, hubiera sido perfecta si no se hubiera comido un fuera de juego el árbitro Strömbergsson en el minuto 88'. La jugada ilegal que no ha pitado el colegiado ha permitido al delantero del Sunderland FC, Welbeck, empatar injustamente el partido.



El primer partido que les tocaba afrontar este domingo a los chicos de Luis Milla era la final anticipada. La Inglaterra entrenada por el exlateral zurdo Stuart Pearce, caracterizada por el portentoso físico de sus jugadores, ha llegado a Dinamarca sin sus dos jugadores de más renombre: el centrocampista ‘gunner’ Wilshere y el delantero del Liverpool Carroll; pero con muchas ganas de demostrar su papel de favorito.

La escuela española te enseña desde muy pequeño que el secreto está en el juego que ha llevado a la absoluta a ser campeones del mundo, el llamado ‘tiqui-taca’, y con ese concepto metido en la cabeza saltaron al MCH Arena de Silkeborg los Mata, De Gea, Javi Martínez y compañía.

El primer susto del choque se lo dio Domínguez a su compañero (por lo menos hasta ahora) David de Gea con una mala cesión a los dos minutos que salvó el portero despejando antes de que Wellbeck llegara para robar.

Mata tomó los galones de campeón en Sudáfrica y fue el jugador por el que pasaban todas las jugadas de ataque de España en los primeros minutos. Costaba mucho trenzar el juego porque Inglaterra vendía muy cara la posesión.

No se había cumplido al primer cuarto de hora de partido cuando llegó el gol de ‘la rojita’. Thiago Alcántara sacó de esquina, Javi Martínez peinó en el primer palo y Ander Herrera remató a gol de cabeza en el segundo palo de manera poco ortodoxa. Aunque nadie lo protestó, las imágenes hacían creer que el nuevo jugador del Athletic de Bilbao podía haberse ayudado de la mano derecha para hacer el gol.

A partir del gol, el juego de España empezó a fraguarse gracias a la tranquilidad que les daba el ponerse por delante. Ander Herrera y Thiago tomaban el testigo de Mata en la organización y el equipo lo agradecía.

El balón era de ‘la rojita’ pero a Milla y a Lopetegui se les notaba inquietos en el banquillo porque el dominio no se traducía en ocasiones, algo que daba alas a los ingleses.

En el último cuarto de hora de la primera mitad el partido se calentó porque a los ingleses no les gustaba eso de correr detrás del esférico y en cada choque o entrada, el banquillo español saltaba casi al completo al campo para pedir al árbitro que parara la violenta actitud de los británicos. Fue en ese ambiente en el que llegaron las mejores ocasiones sobre la portería de De Gea, todas procedentes de centros desde las dos bandas al área española. El guardameta madrileño evitó el empate en el 46 en la más peligrosa y permitió a sus compañeros irse al descanso con el 1-0 en el marcador.

Mejor juego pero sin goles en la segunda parte Tras el descanso, el ritmo de los pupilos de Pearce bajó respecto al del final de la primera parte. España se sentía más cómoda y Ander Herrera rozó el doblete en el minuto 57’ con un tiro desde fuera del área que tocó en un defensa. España no estaba obligada a imprimir una velocidad más y su rival parecía conformarse ya que tampoco presionaba la salida de balón de ‘la rojita’. En el minuto 72, Milla sustituyó a su único delantero, el deportivista Adrián, por Parejo. La idea era tener más posesión de balón en el centro del campo a costa de perder una referencia arriba. Zona que ocupó el barcelonista Jeffren. Llegaron los mejores minutos de juego de España. Parecía que los mata, Thiago, Parejo y Ander; eran Xabi Alonso, Busquets, Iniesta y Xavi de la absoluta. Sin embargo, la diferencia con la selección de Del Bosque es que ‘la rojita’ no supo matar al rival y, en el minuto 88, Inglaterra empató un partido que parecía tener perdido. Una internada por la banda derecha acabó en los pies del delantero Welbeck que se encontraba solo, en fuero de juego, delante de De Gea. Nada pudo hacer el portero español y el tanto subía al marcador. En los últimos suspiros del choque, España lo intentó. Una gran jugada de Mata no pudo culminar en el segundo gol gracias al acierto del portero inglés y el choque concluyó con el reparto de puntos.