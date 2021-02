El propietario del Racing de Santander, el magnate indio Ahsan Alí Syed, ha concedido un aentrevista a RNE Cantabria en la que afirma que estará "encantado" de pagar lo que debe al Gobierno esta Comunidad Autónoma, a los anteriores dueños del club - la familia Montalvo - y a los jugadores si le ofrecen "garantías" sobre sus acciones, que adquirió "legalmente".



"Pagaré encantado lo que debo al Gobierno, a Montalvo a los jugadores e invertiré en el club siempre que se dé una cuestión muy sencilla: debo asegurar mis acciones del Racing, las acciones que adquirí legalmente. Quiero seguridad en mis títulos del Racing. No pido más que eso", ha asegurado el empresario afincado en Bahrein.



Alí Syed sigue afirmando que su intención no es vender el Racing, sino que quiere "invertir" en el equipo. No obstante, ha advertido de que si el Gobierno regional y la familia Montalvo quieren recuperar el club, deberán pagarle. "Si quieren recuperarlo, tienen que devolverme mi dinero", advierte. "Todavía soy el propietario".



Syed ha explicado que "antes" de comprar el Racing había una "disputa" entre Montalvo y varios accionistas de la empresa Silver Eagle que "no se ha resuelto", ya que al parecer estos últimos están reclamando esos títulos y han impugnado la venta del equipo. "He pedido ha Montalvo que resuelva la situación y, una vez que lo haga, seguiré ejerciendo de dueño e invertiré en el club", ha indicado.

El empresario indio está dispuesto a "darles el dinero ahora". "Lo único que quiero es que el Gobierno y el señor Montalvo me den garantías sobre mis acciones. Una vez me den esa seguridad, yo invertiré y salvaré de nuevo al club", afirma al respecto.