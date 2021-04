El presidente del Racing de Santander, Francisco Pernía, ha escenificado un nuevo episodio de su divorcio con el propietario, el empresario indio Ali Syed, al anunciar el estado de las cuentas del club. Pernía ha pedido la ayuda del Gobierno regional y el anterior dueño, Jacobo Montalvo, para unirse contra Syed.

Pernía, y su director general, Roberto Bedoya, han afirmado que ante la "difícil situación" económica del club sólo caben tres soluciones: que Ahsan Ali Syed cumpla sus compromisos, que venda sus acciones o que el anterior dueño, Jacobo Montalvo, y el Gobierno de Cantabria coordinen acciones legales contra el empresario indio.

Bedoya ve difícil que el nuevo propietario del club cumpla con sus compromisos de pago, cuando no lo ha hecho hasta ahora, y tampoco parece confiar en que venda sus acciones, por lo que cree que "empieza a ser urgente" que Montalvo y el Gobierno de Cantabria ejerzan acciones legales contra Ali por sus incumplimientos, ya que "el Racing no puede denunciarle por no cumplir sus promesas".

"No puede haber un accionista mayoritario en estas condiciones. Dumviro (Montalvo) y Cantur (Gobierno regional), deben decir ¡basta!", ha opinado Bedoya ante los "incumplimientos reiterados y constantes" de Ali Syed, frente a los cuales "el Racing ha tenido una paciencia más que sobrada", según el presidente del club, Francisco Pernía.

Bedoya y Pernía han mantenido una reunión con los medios de comunicación en la que, durante casi tres horas, han hecho una radiografía sobre las cuentas y deudas del club, porque consideran que "todo el mundo está hablando, menos el Racing", colocando a la entidad en una "situación de escarnio público, que no se corresponde con la realidad".

"Parece que el Racing es lo peor de lo peor, cuando en realidad es el club que menos debe a Hacienda y uno de los más saneados de España", ha destacado Francisco Pernía.