Mourinho vuelve a la 'ley del silencio'

Mourinho no habla, no contesta. Después de cargar contra el silencio del club ante el arbitraje de Clos Gómez en el Bernabéu durante el Madrid-Sevilla, el técnico merengue opta por autoimponerse la 'ley del silencio' y no comparecerá en rueda de prensa tras el entrenamiento de este martes. Le toca a Karanka.

El de Setúbal (Portugal) reclamó una reunión con el presidente en la rueda de prensa posterior al partido contra el Sevilla. "Estoy cansado. Si quieren esconderse detrás del entrenador, perfecto", declaró mientras esgrimía una lista con 13 errores del árbitro que le había facilitado el club.

El técnico se mostró muy molesto con la actitud del Madrid, interpretando que le encargaban a él la tarea de criticar la labor arbitral, mientras los directivos -como Jorge Valdano- manifestaban en público su respeto por la actuación del colegiado.

Mourinho no tuvo la reunión que reclamó, pero sí se dejó ver públicamente en la comida de Navidad en la misma mesa que el presidente, Florentino Pérez, y el director general, Valdano, como muestra de unión y desmentido de supuestas rencillas.

Rencillas que se remontan a un artículo periodístico de Valdano anterior a su regreso a la directiva del Madrid y al fichaje de Mourinho. Un artículo que fue recordado durante la rueda de prensa de presentación del portugués en junio.

Pese a que se dio el asunto por zanjado, han sido frecuentes los encontronazos entre Valdano y Mourinho a través de las declaraciones del luso. Sobre todo porque, teniendo en cuenta que las escasas manifestaciones públicas de Florentino son de alabanza hacia Mou, cabe interpretar que los desaires de éste hacia la directiva son dardos enviados al director general.

No es la primera vez que Mourinho se pierde una rueda de prensa, pero en las anteriores mediaban sendas sanciones. La que le cayó en Liga, coincidió con la visita del Madrid a Gijón y un duro enfrentamiento con el técnico del Sporting, Manuel Preciado, que le llamó "canalla".