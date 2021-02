Pep Guardiola, entrenador del FC Barcelona, ha felicitado a sus jugadores por la intensidad y solidaridad que han demostrado en el derbi catalán, según él, el partido a domicilio más complicado de toda la temporada ante un Espanyol que no había perdido nunca en casa en esta Liga y que esta vez ha sido goleado 1-5 por el FC Barcelona.



"Hemos pasado con nota la salida más complicada de la temporada. Acabamos de ganar a un muy buen equipo, más allá de ser el rival de la ciudad, y eso es importante. En casa no les creaban ocasiones y sólo les habían marcado dos goles y pudimos desactivarles. Es una gran noche para nosotros", ha apuntado el técnico azulgrana.



Guardiola espera alargar esta racha de goleadas mucho más tiempo: "Esta dinámica sólo depende de nosotros, tenemos que ser capaces de seguir incitando a los jugadores pero llega un momento en que las cosas se acaban. El secreto es que los futbolistas son muy buenos y todos los éxitos que han logrado refuerza su estado anímico".



El entrenador azulgrana ha destacado a Pedro, uno de sus jugadores más determinantes: "Su partido habla por sí solo. La solidaridad y la intensidad de todos los jugadores de arriba es muy importante, ayudan mucho a los centrocampistas. Este equipo no deja de sorprenderme y me da mucha tranquilidad para el futuro".



Finalmente, el técnico ha felicitado a la afición del Espanyol por la ovación a Iniesta: "Andrés se lo merece y me gustaría felicitar a la grada de Cornellá-El Prat. Procuramos que Iniesta sea el reflejo de lo que es esta institución". Guardiola ha restado importancia a los tímidos insultos de los aficionados hacia Dani Alves.

Pochettino: "Nos queda el gusto amargo de la derrota" El entrenador del RCD Espanyol, Mauricio Pochettino, ha lamentado que les quede el gusto "amargo" de la derrota (1-5) ante el FC Barcelona, pero aseguró que les tiene que servir para "crecer y madurar" y aprender de los errores de cara al próximo partido, el miércoles contra el Atlético de Madrid en Copa del Rey. "Felicitarlo por la victoria y a nosotros nos queda el gusto amargo de la derrota que nos tiene que servir para crecer y madurar. La derrota contra el rival tampoco tiene que empañar la campaña que venimos haciendo", manifestó el técnico argentino. "Si tenemos que sacar cosas positivas del resultado de hoy es que el equipo ha sido fiel a su filosofía", añadió. Pochettino pidió estar rozando la perfección para frenar al Bara, pero finalmente aseguró tras el partido que los casi perfectos fueron los blaugrana. "Mi forma de ser y la de este grupo es la valentía. Estoy orgulloso de los futbolistas porque han salido como es el equipo. Nos vamos con el dolor de la derrota, pero va a servir para madurar y afianzar nuestras ideas. El equipo ha intentado jugar y buscar la portería rival", aseveró. "Los planes salieron, pero nos encontramos con un rival muy efectivo a la hora de llegar a nuestra área", lamentó Pochettino, que aguantó estoico en rueda de prensa y con la idea clara de sacar algo positivo del partido. "No tiene que costar (digerirla). Tenemos que capitalizar las cosas a corregir, a mejorar, y tenemos que pensar en el Atlético de Madrid el miércoles. Aunque en estos momentos uno está invadido por la tristeza del resultado. Es verdad que la gente se ha comportado de maravilla y ha hecho un gesto único e irrepetible", manifestó entorno al homenaje cálido a Andrés Iniesta.