El Barcelona no da tregua. Los de Guardiola no quisieron generar ninguna duda sobre su liderato y se impusieron al Espanyol 1-5. Los blanquiazules, que hasta hoy habían sido imbatibles en casa esta temporada, sufrieron a un Barça feroz que demostró que no tiene ninguna intención de abandonar su reinado. [Estadísticas del partido]

En el Cornellà-Prat no cabía ni un alfiler. Tras una calurosa ovación a Iniesta por su gesto a Dani Jarque en la final del Mundial, los dos equipos saltaron al terreno de juego con mucha intensidad.

Tras un primer intento fallido de Messi que se quedó prácticamente solo ante el portero blanquiazul, Kamei, Pedrito no perdió su oportunidad y rompió el marcador en el minuto 18.

Los periquitos buscaban asfixiar en el centro del campo a los blaugranas. Con un Osvaldo que iba a por todas y con Verdú, Baena y Javi Márquez presionando desde arriba, Guardiola decidió retrasar a Busquets y adelantar a Abidal y Alves.

Diez minutos después del gol del tinerfeño, el candidato al Balón de Oro fue el responsable del segundo tanto. El Espanyol quiso poner un poco de orden y Callejón lanzó en la que fue la primera gran ocasión de los anfitriones.

En la segunda parte un Barcelona muy fuerte comenzó a crear más espectáculo. Los periquitos, encerrados prácticamente en su propia área, no tuvieron muchas posibilidades y tras varios intentos fallidos de Iniesta y Pedro, llegó el tercero de los blaugranas.

Messi pegó a puerta y Kamei despejó. Pedrito, que se encontraba cerca, no desaprovechó la ocasión y volvió a marcar un nuevo tanto.

Tres minutos después, Osvaldo quiso honrar el nombre de su equipo y tras un rapidísimo contragolpe, el blanquiazul marcó un auténtico golazo.

Con un 1-3 a su favor, los de Guardiola no se relajaron y se volvieron aún más voraces. Villa no quiso ser menos que sus compañeros y se subió al carro de los goles. No contento con sentenciar el 1-4, el 'guaje' marcó también el quinto tanto.

Una nueva alegría para el Barça y en especial para el portero, Víctor Valdés, quien ha batido su récord de imbatibilidad al sumar 577 minutos sin encajar un gol.