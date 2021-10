Osvaldo se la lía al Atlético en el Calderón

Árbitro : José Antonio Teixeira Vitienes (C. Cántabro). Amonestó a los locales Reyes (m. 20), Simao (m. 43) y Tiago (m. 48) y a los visitantes Javi López (m. 23), Baena (m. 25), Amat (m. 38) y Verdú (m. 45). Expulsó a Quique Sánchez Flores, entrenador del Atlético de Madrid, en el minuto 90.

El Espanyol sacó 'tajada' del Calderón ante el Atlético de Madrid con una victoria (2-3) que le afianza en el cuarto puesto de la tabla y marca distancias con los rojiblancos, rivales directos por los puestos de Champions, que se quedan a cinco puntos. [Datos y estadísticas del partido]

En un encuentro en el que el Atleti tuvo el mayor número de ocasiones, fue el Espanyol gracias a un gran Osvaldo el que se llevó el gato al agua. Metió las que tuvo, y pudo ser alguna más, y eso le hizo merecedor de la victoria. El técnico local, Quique Sánchez Flores, terminó expulsado por discutir con Luis García.

Otro que destacó en el Espanyol fue Kameni, que con paradas de mérito contribuyó notablemente a la victoria de los de Pochettino. Por parte de los de Quique, de nuevo la pareja Forlán-Agüero se encargó de colocarse los galones del equipo, aunque también se vio a Simao y Reyes muy activos.

El choque fue muy intenso desde el primer minuto, con ocasiones de ida y vuelta de una a otra portería. Si en el Atlético la pareja de delanteros resultaba amenazadora, en el Espanyol era la sociedad formada entre Luis García y Osvaldo.

Fue el capitán Luis García el encargado de poner por delante al Espanyol de penalti, bastante discutido por una mano de Reyes al protegerse de nu lanzamiento de falta de Callejón.

Corría el minuto 20 y ya había una jugada polémica. Pasadas las protestas locales, Luis García la puso dentro de la portería de De Gea con un lanzamiento duro que tocó en el larguero.

El gol no amilanó a los de Quique, sino que se enrabietaron aún más y empezaron a poner en apuros más serios a Kameni. Simao tuvo una inmejorable en un mal despeje del meta camerunés a tiro de Reyes. Pero el portugués la mandó a las nubes con toda la portería para él.

Costó batir al portero del Espanyol, pero los rojiblancos lo lograron a base de insistir. Primero fue el Kun con un tiro raso, que Kameni desvió a córner. En el saque de esquina, volvió a sacar las manos al cabezazo de Tiago, luego taponó el remate a bocajarro de Godín y finalmente fue el mismo Tiago el que la tuvo que empujar. No hubo tiempo para más en la primera parte, porque el gol llegó en el tiempo añadido.

El Atleti toma el mando

En la segunda el Atlético tomó el mando del partido como sabe: hacer llegar el balón lo más rápido posible a sus dos delanteros para que se la líen a la defensa local. Pero fue Osvaldo el que la lió, con la inestimable colaboración de De Gea.

El delantero se fue de Perea -protestaron falta los locales-, esquivó a Ujfalusi y disparo algo blando, pero más blandas fueron las manos de De Gea y Verdú no perdonó después a puerta vacía (minuto 53).

No se lo creía el Calderón, que no dejaba de animar a los suyos confiando en la remontada. Antes del 1-2 Simao tuvo otro mano a mano con Kameni, pero no supo batir al portero. Tuvo que ser la pareja favorita de los aficionados colchoneros la que devolviera la esperanza.

Centro de Forlán a la espalda de la defensa y Agüero, rozando el fuera de juego, se queda solo ante Kameni para engañar al meta con un quiebro de cintura (minuto 65). Otra vez celebración enrabietada y a empezar de nuevo.

Pero ante la incredulidad de afición y plantilla del Atlético, un centro medido de Luis García desde la derecha fue empalmado de volea por Osvaldo (minuto 77). Nada pudo hacer De Gea esta vez por detenerlo. Golazo que valía tres puntos.

A partir de ahí, el Espanyol se dedicó a defender el resultado con uñas y dientes, lo que provocó más de una discusión. La tensión llegó a los banquillos y Quique Sánchez Flores fue expulsado por una tángana con Luis García.