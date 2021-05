Varios altos cargos de la FIFA están dispuestos a ofrecer su voto a los contendientes para el Mundial 2018 a cambio de sobornos, según revela "The Sunday Times", que llevó a cabo una investigación encubierta.



Según este diario, el organismo rector del fútbol mundial ha anunciado su intención de investigar las acusaciones formuladas por el rotativo, que tiene imágenes de vídeo de varios cargos directivos que aceptan dinero a cambio de votar en un sentido concreto.



Un grupo de periodistas del diario se hicieron pasar por empresarios que querían apoyar la candidatura de Estados Unidos al Mundial -antes de que este país se retirara de concurso-, haciendo hincapié en que actuaban al margen de la campaña oficial estadounidense. Encontraron a varios directivos dispuestos a comerciar con su voto y a otros altos cargos dispuestos a ejercer de intermediarios.



En un vídeo grabado por el periódico, el nigeriano Amos Adamu, miembro del comité de la FIFA que determina las sedes del Mundial, pide 500.000 libras (unos 571.000 euros) -la mitad por anticipado- que invertiría en "un proyecto personal" de construcción de campos de fútbol artificiales en su país.



Otro directivo que ofreció su voto a cambio de dinero, en este caso para construir una academia deportiva, fue un vicepresidente de la FIFA, Reynald Temarii, quien además aseguró a los reporteros que había recibido ofertas de, entre 10 y 12 millones de dólares,por parte de otros dos países candidatos.



"The Sunday Times" revela también que partidarios de dos de los países que optan al Mundial 2018 están ofreciendo en torno a 750.000 libras (858.000 euros) por voto, que los receptores podrían destinar a "proyectos personales".



Un ex miembro del comité de la FIFA advierte en declaraciones al periódico de que si el Reino Unido no entra en el juego de la compra de votos perderá la oportunidad de acoger la Copa del Mundo. "Inglaterra tiene buenas razones para acoger el Mundial, pero si no hace pactos... Es triste pero es la realidad", declara la fuente sin identificar.



Los periodistas del rotativo británico hablaron con seis miembros y ex miembros de la cúpula de la FIFA que les ofrecieron actuar como intermediarios en la negociación de votos, y todos les sugirieron que pagaran sobornos a los miembros del comité ejecutivo.



"The Sunday Times" expresa sus dudas de que la candidatura inglesa, que ha manifestado su intención de jugar limpio, pueda tener opciones a resultar elegida para acoger el Mundial 2018 en el sorteo secreto que se celebrará dentro de siete semanas, en el que participarán los 24 miembros del comité ejecutivo de la FIFA.



El periódico subraya que la normativa del organismo prohíbe a todas las partes implicadas en las candidaturas entrar en ningún tipo de negociación o colaboración para influir en los votos. Inglaterra compite por acoger la Copa del Mundo con Rusia y las candidaturas conjuntas de España y Portugal y Bélgica y Holanda.



El viernes, Estados Unidos se retiró de ese concurso y dijo que optaría en cambio al Mundial 2022 junto con Japón, Qatar, Australia y Corea del Sur.