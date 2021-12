Mourinho: "Las críticas hacia mí, me hacen reír"

El entrenador portugués del Real Madrid, José Mourinho, se ha mostrado satisfecho después de que su equipo haya goleado al Deportivo de la Coruña (6-1), aunque también algo molesto con aquellos que dudan de su trabajo al frente del club blanco, pese a que aseguró que esas críticas le hacen "reír". [Crónica]

“No sé que condiciones hay que tener para entrenar en España.“

"Las dudas me motivan y me hacen reír cuando hablamos de un entrenador que ha ganado lo que yo he ganado. No sé que condiciones hay que tener para entrenar en España, yo tengo seis campeonatos y dos 'Champions', si es es suficiente seguiré trabajando con tranquilidad", afirmó el luso.

Respecto al partido, el técnico de Setubal se ha mostrado "contento" con el rendimiento de sus jugadores y ha definido el choque de los suyos como "completo". También ha dicho el preparador merengue que este partido no es "diferente" a los que disputaron los blancos en Mallorca o en Valencia frente al Levante.

“En Mallorca y Valencia creamos también muchas ocasiones.“

"En Mallorca y Valencia creamos también muchas ocasiones, asi como el día del Ajax, pero hoy los atacantes han tenido la alegría del gol. Hemos sido sólidos en defensa y hemos tenido acierto en ataque. Llevamos catorce puntos aunque hemos jugado lo suficientemente bien como para tener 18", apuntó.

Respecto a la no participación de Benzema en el encuentro, Mourinho le restó importancia destacando que está "muy contento" con el francés, y ha justificado su decisión declarando que no lo ha puesto porque "con un resultado de 4-0" ha preferido dar la oportunidad a otros jugadores como el canterano Juan Carlos.

También se refirió el portugués a las declaraciones de Laurent Blanc, en las que el técnico galo aseguraba que buscaría un psicólogo para tratar a Benzema y a Lass Diarrá, y afirmó que "Blanc puede hacer lo quiera con estos jugadores cuando estén con él" aunque él no les va a tratar "de manera especial".

“Los 90 minutos se le hacen largos a Özil.“

Finalmente, el entrenador madridista mostró su satisfacción por el fútbol desplegado por Ozil, del que dijo que había hecho lo que él le había ordenado, aunque reconoció que a veces los 90 minutos se le hacen "largos" al alemán.