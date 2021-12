Guardiola: "A lo mejor soy irónico y meo colonia"

Los ánimos no se han calmado en Can Barça en el ritmo trepidante de jornadas separadas por poco más de 72 horas. Poco se ha hablado del partido ante el Sporting de Gijón del miércoles, y sí mucho de las consecuencias del partido ante el Atlético de Madrid, donde el Barça ganó con un gran juego, consiguió una victoria para su entrenador en un feudo en el que no la conocía y salió tocado con la lesión de Messi y la polémica por la entrada de Ujfalusi.

Así que Guardiola ha tenido una rueda de prensa irónica, en la que ha aconsejado a los comentaristas deportivos y a los implicados en el mundo del fútbol un ejercicio de responsabilidad a la hora de opinar tras la polémica generada por la entrada de Tomas Ujfalusi a Leo Messi.

"Entiendo que va fuerte como otros, pero sin mala intención. No me quejo por esto sino por otras ocasiones en que parece que todo vale. Y no todo vale. Yo no digo 'Por lo civil o lo criminal' hay que parar a un jugador, pienso lo que digo. Pero que Ujfalusi va sin mala intención, no tengo ninguna duda", manifestó.

“Lo que sí podemos hacer es jugar cada vez mejor y ganar más partidos“

Guardiola ha lamentado que "a veces dé la sensación de que en el fútbol todo vale". "Yo creo que no. Hay una responsabilidad a la hora de emitir un discurso que llega a niños y a gente mayor. Yo no he dicho que hay que parar a un jugador por lo civil o por lo criminal, aunque por suerte, dentro de la gravedad, Messi podrá jugar en dos o tres semanas", ha dicho.

"No voy a luchar por ello porque ya sabéis que es una 'guerra' perdida (con los medios de comunicación). Lo que sí podemos hacer es jugar cada vez mejor y ganar más partidos", espetó en rueda de prensa el técnico blaugrana, quien parece bastante cansado al respecto.

Por ello, se defendió de haber usado la ironía tras la victoria en el Calderón. "Otra vez se decía que había penaltis para el Atlético no pitados, y dije vale, que otra vez si son los árbitros bienvenido sea. Se sigue pensando que ganamos o perdemos, básicamente ganamos, por esa cuestión, qué le vamos a hacer. A lo mejor es así, a lo mejor tienen razón y soy irónico, y desafiante, y meo colonia", ha comentado."

El técnico barcelonista ha recordado que en "la opinión pública, cada uno tiene su responsabilidad y su conciencia" cuando se juzga la actitud de entrenadores y deportistas, y ha insistido en que no tiene "ningún cargo de conciencia en este sentido" desde que se puso "delante de los medios a los 18 años".