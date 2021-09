El entrenador de Inglaterra, el italiano Fabio Capello, ha pedido perdón a los aficionados por la mala actuación de la selección nacional en el Mundial de Sudáfrica y ha dicho que el problema de sus jugadores es de mentalidad. "Perdón a los aficionados, porque la actuación no fue buena. Sabemos que se gastaron mucho dinero y tiempo para apoyarnos en Sudáfrica".

En conferencia de prensa ante el partido amistoso que Inglaterra jugará el miércoles en Wembley contra Hungría, el primero desde Sudáfrica, el técnico italiano ha hecho propósito de enmienda, aunque ha reconocido que no sabe qué hacer para que los jugadores que convoca se convenzan de que pueden ser más competitivos.

“El italiano confía en aprender de los errores“

"Cuando juegas un Mundial, tienes que llegar en una condición física realmente buena", ha explicado Capello, quien ha argumentado que "no estuvimos tan frescos como en los partidos que jugamos antes del Mundial", pero que por encima de eso en una competición así "lo realmente importante es la mentalidad de los jugadores. No jugamos con confianza, sino con miedo. No sé qué tenemos que hacer para mejorar esa mentalidad".

Ahora confía en poder aprender de los errores y afrontar la fase de clasificación para la Eurocopa de 2012 con ánimos renovados tras el varapalo sufrido de tierras africanas.

"Todas las experiencias son importantes para los jugadores y también para el entrenador", destaca. "He aprendido mucho, cuando pierdes, es importantes entender qué pasó y aprender de los errores", sentencia el italiano.