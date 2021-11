El español Fernando Alonso (Ferrari), después de su victoria del pasado domingo en el circuito de Hockenheim, afronta este fin de semana un nuevo desafío en el Gran Premio de Hungría, en el que espera hacer otro fin de semana perfecto, en un circuito en el que hace siete años logró su primera victoria en Fórmula Uno.

Al margen de la polémica suscitada por la órdenes de equipo, por lo que le impusieron a la escudería italiana una sanción de 100.000 euros, lo indiscutible es que Ferrari dominó la carrera, con Alonso y el brasileño Felipe Massa, de principio a fin, y que los coches rojos tan solo fueron batidos por dos milésimas de segundo en la sesión de clasificación.

Ferrari introducirá más novedades aerodinámicas en el circuito de Hungarorind, donde el apoyo aerodinámico es fundamental. Si se tiene en cuenta que ya en el Gran Premio de Mónaco, con características parecidas Fernando Alonso se mostró rapidísimo, hay que considerarle como favorito para la victoria que le permita seguir la remontada hacia el título mundial.

Si para Alonso, que hoy cumple 29 años, este circuito es especial por haber logrado en él su primera victoria, también lo es para su compañero de equipo Felipe Massa, que el pasado año sufrió un grave accidente cuando se desprendió un muelle del coche de su compatriota Rubens Barrichello, que le impactó en el arco superciliar izquierdo.

Massa, que ha visitado a las personas que le atendieron de urgencia en el hospital de Budapest, ha logrado recuperarse plenamente y seguirá prestando su apoyo para que Ferrari logre sus objetivos.

Los Red Bull-Renault del alemán Sebastian Vettel y del australiano Mark Webber seguirán siendo los principales rivales de los Ferrari, sobre todo en la sesión de clasificación, aunque en Alemania su ventaja había disminuido notablemente, pero no serán fáciles de batir.

Los líderes del mundial, los británicos Lewis Hamilton y Jenson Button se encuentran con sus Mclaren-Mercedes a la deriva y ahora tiene que correr a la defensiva para evitar la menor perdida de puntos posibles.

La última evolución introducida en el Gran Premio de Gran Bretaña no ha funcionado como esperaba y en Alemania se tuvieron que conformar con el cuarto y quinto puesto, a más de medio minuto de los Ferrari y la situación no es fácil que mejore este fin de semana, al no haber dado tiempo a introducir nuevas modificaciones.